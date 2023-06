Tragedia Titan, James Cameron: “Incredibili analogie con affondamento Titanic”

Il regista del colossal cinematografico colpito dalla tragedia del sommergibile

Già lo stesso nome non faceva presagire nulla di buono, se poi ci si mettono anche le raccomandazoni inascoltate ecco che, a restare profondamente colpito dalla recente tragedia del mare, è James Cameron, regista del colossal ciematografico Titanic. “Sono colpito dalla somiglianza con il disastro del Titanic stesso, in cui il capitano è stato ripetutamente avvertito del ghiaccio davanti alla sua nave e tuttavia è entrato a tutta velocità in un campo di ghiaccio”.

Avvertimenti caduti nel vuoto

Intervistato da Abc News, a proposito dell’incidente del sommergibile Titan, in cui sono morte cinque persone, Cameron ha aggiunto: “È stupefacente che, come nel 1912, tanti avvertimenti siano rimasti inascoltati”.