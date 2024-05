VIDEO | Agrigento, inaugurato il Parco della Memoria in onore del Beato Rosario Livatino

"Grande emozione: parco diventi meta per giovani e scuota le coscienze": questa mattina l'inaugurazione dell'area

È stato inaugurato il Parco della Memoria in onore del Beato Rosario Livatino e di tutte le vittime di mafia che hanno perso la loro vita per servire fedelmente lo Stato e i cittadini. A realizzarlo è stata la Sezione agrigentina del Co.N.AI.Pa – (Coordina-mento Nazionale per gli Alberi e il Paesaggio), proprio nel luogo dove fu ucciso il Giudice, oggi Beato.

"Grande emozione: parco diventi meta per giovani e scuota le coscienze"



“Sono emozionato, oggi è davvero un bellissimo giorno. Vogliamo che questo parco diventi una meta per tutte le nuove generazioni, per scuotere le coscienze di tutto”, ha detto Mimmo Bruno presidente del Co.n.al.pa. Un luogo che spesso, nonostante la stele in memoria del giudice, è stato abbandonato e deturpato, ma oggi alberi e fiori danno vita ad un luogo degno di rinascita. Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato le cariche civili e militari della provincia, la Chiesa, e tanta gente che conosceva il Beato Livatino. Un momento toccante di tutta la cerimonia la presenza sul luogo dell’eccidio, in contrada Gasena, della camicia intrisa del sangue del giudice Livatino.

