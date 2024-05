Paternò, era ai domiciliari ma tenta il furto in tabaccheria: arrestato 31enne

Dopo una segnalazione arrivata intorno alle 4 di notte, i carabinieri hanno intercettato i due malviventi mentre forzavano la porta di accesso della ricevitori

Non è andato a segno il “colpo” ad una tabaccheria a Paternò, organizzato “in trasferta” e messo in atto da un 31enne catanese, già sottoposto ai domiciliari a Catania per reati relativi allo spaccio di stupefacenti, insieme ad un complice. Quest’ultimo è riuscito a fuggire ed è al momento ricercato. Il 31enne di Catania, invece, è stato fermato e trasferito al carcere di Piazza Lanza.

Furto in una tabaccheria di Paternò: 31enne in arresto

Dopo una segnalazione arrivata intorno alle 4 di notte, i carabinieri di Paternò hanno intercettato i due malviventi mentre forzavano la porta di accesso della ricevitoria. Non appena si sono resi conto della presenza delle forze dell’ordine però, i due ladri hanno tentato la fuga, lanciando l’attrezzo da scasso all’indirizzo dei militari in modo da ostacolarne il percorso.

Uno dei due è riuscito a scappare, mentre l’altro – un 31enne di Catania – è stato intercettato da un carabiniere e tratto in arresto. Come evidenziato dopo l’identificazione, l’uomo che ha tentato di rapinare una tabaccheria di Paternò era in stato domiciliare nella propria residenza di Catania. Arrestato e trasferito a Piazza Lanza, il giovane è stato sottoposto all’Autorità giudiziaria. L’altro malvivente, invece, è riuscito a scappare ed è ancora ricercato.