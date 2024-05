Tragedia tra Cava d’Aliga e Sampieri: trovato cadavere in mare

La guardia costiera è intervenuta subito per recuperare il cadavere di un uomo trovato in mare: si tratterebbe di un extracomunitario

Un cadavere è stato individuato a Scicli nello specchio d’acqua compreso tra Cava d’Aliga e Sampieri, poco prima delle 13 di oggi, 31 maggio. Il corpo senza vita di un uomo, che indossava un giubbotto di salvataggio, è stato segnalato alla guardia costiera che ha immediatamente avviato le operazioni di recupero.

Si tratterebbe di un estracomunitario: corpo in decomposizione

Stando alle prime informazioni, si tratterebbe di un extracomunitario, ma lo stato decomposizione in cui verserebbe il corpo non rende ancora possibile la definitiva identificazione. Una prima ispezione cadaverica sarà eseguita dal medico legale che è arrivato sul posto, nell’area che costeggia via del Mare, all’altezza di via Valdo. Sul luogo del ritrovamento anche i carabinieri, i vigili del fuoco e la polizia municipale.

