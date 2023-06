Alluvioni in provincia di Trapani, M5s: “Ristori? Presa in giro”

La denuncia della deputata Ciminnisi: “Per la Regione impossibile procedere ora alla riprogrammazione dei fondi Fcs, comportamento scandaloso”

TRAPANI – “Governo Schifani scandaloso, dice oggi quello che noi affermiamo da sempre: non è possibile riprogrammare adesso i fondi Fsc per i ristori ai privati danneggiati dalle recenti alluvioni in Sicilia. Ha mentito e ingannato i cittadini di Trapani, Salinagrande e delle altre province siciliane. I cittadini non possono attendere altri sei mesi e anche oltre per gli attesi ristori, il governo trovi subito le adeguate coperture per risarcirli, noi non gli daremo tregua”.

Lo afferma la deputata regionale M5S del Trapanese Cristina Ciminnisi, a conclusione della seduta della commissione Ue, nel corso della quale il dirigente generale del Dipartimento di programmazione regionale Vincenzo Falgares ha affermato che i tempi tecnici della riprogrammazione per i ristori ai cittadini danneggiati dalle recenti alluvioni nelle province di Trapani, Messina e Siracusa saranno ancora lunghi.

“Già in sede di variazione di bilancio, a dicembre – dice Ciminnisi- avevamo insistito perché le risorse per il ristori per i privati danneggiati dalle alluvioni venissero individuate su fondi del bilancio regionale. L’assessore Falcone si è intestardito sulla riprogrammazione dei fondi Fsc, rassicurando sulle idonee coperture, nonostante le perplessità che avevamo sollevato sia in Aula che in commissione. Oggi in commissione Ue ci vengono a dire che, come avevamo previsto, non sarà possibile procedere adesso alla riprogrammazione per la parte attiene ai ristori, ma solo per la parte delle infrastrutture. C’è solo una parola per commentare il comportamento del governo: scandaloso”.

E infine l’appello al governo: “Ora si attivi immediatamente per individuare le adeguate coperture e per dare concrete risposte ai cittadini che giustamente si sentono presi in giro da questo esecutivo che finora ha fallito praticamente su tutti i fronti”.