Trapani, i privati per gestire il verde pubblico

Bando del Comune per assegnare la cura e la gestione di aiuole e rotatorie. Una decina, al momento, gli spazi che sono stati resi disponibili dall’Amministrazione. Domande entro il 23 marzo

TRAPANI – AAA, cercasi disperatamente privati che possano accudire l’immenso patrimonio del verde pubblico di Trapani.

Il Comune vara un avviso pubblico che gli permetterà di sgravarsi dalle spalle una piccola parte del patrimonio arboreo della città, specie quello che insiste all’interno del perimetro urbano.

Iniziativa che ha un doppio senso nella sua idea. Anzitutto quella di sgravare gli uffici del verde pubblico oramai non così più folti di personale, e che quindi ha delle difficoltà a coprire tutti gli interventi di pertinenza. Ma c’è anche una valenza di tipo ideale, nel senso che si da al privato la possibilità di “appropriarsi” di un pezzo della città, di sentirlo quindi suo.

Una sorta di accrescimento della coscienza civica e ambientalista. Tutto questo è rappresentato dall’avviso pubblico appena approvato dall’amministrazione comunale e che simbolicamente prende il nome di “I Love Trapani”.

Nasce, secondo le mire del governo cittadino, per ricercare partner privati per avviare una collaborazione finalizzata alla riqualificazione ed alla gestione delle aiuole e delle rotonde stradali.

Nell’ultimo periodo, la giunta guidata dal sindaco Giacomo Tranchida ha ricevuto diverse proposte di adozione di spazi verdi e l’obiettivo è attuare un progetto sperimentale chiamato per l’appunto “I Love Trapani”, assecondando la volontà dei privati che vogliono dare un contributo fattivo al decoro della città.

Nel dettaglio, si intende avviare tale programma mediante collaborazione con i privati, proponendo la riqualificazione e la gestione di determinati spazi verdi, almeno in questa fase: diramazione autostradale Alcamo-Trapani, raccordo autostradale e via Villa Rosina, piazza Martiri d’Ungheria, via senatore Giuseppe d’Alì, via Ilio, via Libica, le aiuole di via Fardella, piazza Garibaldi e aiuole limitrofe direzione est e le aree verdi di viale Duca D’Aosta.

“Per anni – afferma il sindaco Giacomo Tranchida – anche il verde pubblico, tra le rovine ereditate dalle precedenti amministrazioni oltre che per ovvie difficoltà finanziarie tendenti ad evitare l’aumento delle tasse, è stato gestito con la mancanza degli strumenti adatti e con personale ormai in pensione. Con l’approvazione dell’avviso pubblico ‘I Love Trapani’ rendiamo tutto molto più semplice e sburocratizziamo la volontà dei privati che vogliono aiutare la città”.

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata entro il 23 marzo prossimo, mediante pec all’indirizzo sesto.settore@pec.comune.trapani.it. Per ulteriori informazioni, i cittadini e le imprese interessate possono rivolgersi al dirigente tecnico, l’ingegnere Orazio Amenta, che potrà essere contatto tramite mail all’indirizzo orazio.amenta@comune.trapani.it.

Seguiranno anche ulteriori azioni e progettualità già oggetto di acquisiti finanziamenti. Trapani non sta per nulla bene sul piano della gestione del verde e degli spazi a disposizione nel suo “Rapporto sulla qualità ambientale dei Comuni capoluogo di provincia” la città di Trapani è posizionata come verde urbano fruibile agli ultimi posti. Questo per effetto dei suoi appena 0,71 metri quadrati per abitante e come area di verde totale pari a 385 su 10.000 metri quadrati di superficie comunale. Chiaramente questa opportunità di dare in affidamento il verde pubblico potrà essere un ulteriore step per incrementare gli spazi verdi da rendere fruibili.