Trapani, il maltempo crea disagi: grossi massi cadono su strada per Erice

Monte Erice è sotto osservazione per l'eventuale altra caduta di massi.

Nessun danno grave come nel recente passato durante il cattivo tempo, anche se, l’ondata di piogge e vento qualche danno, da ieri, nel Trapanese lo ha causato. E’ il caso della strada che va verso Difali, sul monte Erice, dove grossi massi si sono riversati sulla carreggiata assieme a piccoli tronchi ed è stato necessario l’intervento delle squadre di protezione civile per rimuovere il pericolo.

Sotto osservazione

All’alba di questa mattina l’ultimo intervento, con i mezzi operativi per mettere in sicurezza la strada. Monte Erice è sotto osservazione per l’eventuale altra caduta di massi.