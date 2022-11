Alle Saline di Trapani la nuova Cabina Primaria E-Distribuzione. Ruscito: “Obiettivo è abolire tralicci”

"Fare un investimento del genere sul territorio Trapanese significa interloquire con enti preposti alla tutela delle Saline", afferma il presidente di Sicindustria Gregory Bongiorno.

Investimento sul territorio, sostenibilità, innovazione, efficientamento energetico. Sono le carte vincenti su cui punta E-Distribuzione – società del Gruppo Enel – che a Trapani ha inaugurato una nuova Cabina Primaria. Lo ha fatto all’interno dell’area ZES, Zone Economiche Speciali, a due passi dalle Saline di Trapani, in zona protetta.

Alla presenza del presidente di Sicindustria Gregory Bongiorno e del sindaco Giacomo Tranchida, il team Enel ha presentato il nuovo impianto che garantirà una migliore stabilità e qualità del servizio elettrico nel territorio di Trapani, servendo anche Erice e Paceco, consentendo altresì di immettere in rete l’energia elettrica prodotta dagli impianti di produzione da fonti rinnovabili.

Nel Trapanese 8mila produttori di energia verde

“L’utente finale non se ne accorge, ma dietro all’accensione di un pulsante c’è un lavoro importante di trasformazione dell’energia. Fare un investimento del genere sul territorio Trapanese significa interloquire con enti preposti alla tutela delle Saline. Si pensi che 8mila sono i produttori di ‘energia verde’ nel Trapanese. C’è un trend che vuole cambiare”, commenta il numero uno di Sicindustria dinnanzi l’opera che rispetto a quelle più datate occupa un’area ridotta grazie alle linee interrate.

Per raggiungere il nuovo impianto si attraversano le zone interessate, un mese fa, dall’esondazione del fiume Verderame. Il sindaco Tranchida ricorda gli sforzi per aiutare gli sfollati e quello che ha fatto Enel per ripristinare in tempi brevi l’elettricità nelle case: “La Cabina è il segno che E-distribuzione vuole supportare il nostro territorio. Ed oggi più che mai ha un valore aggiunto visto che si parla di caro-bollette; ciò ci aiuterà a contenere i disservizi”.

Verso l’abolizione dei tralicci

Difatti, la nuova cabina primaria ridurrà il numero di clienti su una stessa linea, aumentando l’hosting capacity, ovvero la migliore gestione dell’energia prodotta dagli impianti privati presenti nel territorio, dove Enel ha già 93 chilometri di linee.

Come afferma Leonardo Ruscito, responsabile dell’Area Regionale Sicilia di E-distribuzione, “…l’obiettivo è il Piano di Sostenibilità 2022-2024 per abolire i tralicci. Con la Regione siciliana c’è un rapporto ottimo e grazie ad una legge sugli elettrodotti, dal prossimo aprile si accelereranno gli iter burocratici. La precedente normativa era ferma agli anni ’30”.

Franco Pierro, responsabile Progetti e Costruzioni, ricorda il costo dell’operazione (“Enel ha investito su Trapani 1,9 milioni di euro”) e l’impatto non invasivo che ha avuto nell’area delle Saline, attraverso l’uso di materiale drenante, illuminazione a led e riempimenti con risparmi di CO2.

I responsabili Enel spiegano: “La Cabina Primaria funge da snodo tra la Rete di Trasmissione Nazionale, in alta tensione, e la rete di distribuzione locale, in media tensione. Serve a ripartire in maniera razionale l’energia elettrica su uno specifico territorio dove si trovano altre due cabine primarie, ‘Trapani’ e ‘Ospedaletto’”. L’inaugurazione con taglio del nastro è avvenuta alla presenza di Monsignor Pietro Maria Fragnelli.