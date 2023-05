Trapani: rapina in casa con il fratello, arrestato

Dopo le formalità di rito il 20enne è stato posto ai domiciliari.

Insieme al fratello minorenne avrebbe messo a segno una rapina in casa. Adesso per un 20enne di Alcamo (Trapani) sono scattate le manette. I carabinieri lo hanno arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Trapani su richiesta della locale Procura. Lo scorso aprile i due si sarebbero intrufolati in un appartamento venendo colti di sorpresa dal rientro dei proprietari. A quel punto il 20enne e il fratello, per fuggire con il bottino di monili in oro e 150 euro in contanti, non avrebbero esitato a spintonare le vittime.

Particolari decisivi

Grazie alla minuziosa descrizione degli abiti indossati dai rapinatori, da alcuni particolari che i coniugi sono riusciti a ricordare e dall’analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza della zona gli investigatori dell’Arma sono riusciti a risalire ai due immortalati mentre si allontanavano. Dopo le formalità di rito il 20enne è stato posto ai domiciliari.