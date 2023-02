Trapani, si finge impiegato delle poste e truffa anziano: denunciato 22enne

I Carabinieri di Valderice hanno denunciato un giovane napoletano che era riuscito a estorcere 2 mila euro ad un anziano truffandolo

I Carabinieri di Valderice (Trapani) hanno denunciato un 22enne napoletano, che dopo aver contattato telefonicamente la sua vittima l’avrebbe convinta a effettuare tre bonifici per un importo di quasi 2mila euro su una carta Postepay a lui intestata.

Ecco come ha truffato il povero anziano

Il ragazzo avrebbe dapprima inviato un sms parlando a nome di Poste Italiane invitando il pensionato a richiamare in quanto il conto corrente risultava a elevato rischio frode. Una volta ricontattato dal 66enne lo avrebbe indotto a versare la somma in diverse tranche per allineare il conto in modo da scongiurare ogni rischio. Le indagini sono scattate dopo la denuncia della vittima e gli investigatori sono risaliti al giovane truffatore.