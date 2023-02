Trapani, sorpreso a rigare cofano e fiancata di un’auto: denunciato

Un 42enne con precedenti di polizia è stato denunciato dai carabinieri ad Alcamo, nel Trapanese, per danneggiamento. Le indagini sono scattate dopo la denuncia della vittima che ha trovato la propria auto, parcheggiata in via San Francesco di Paola, con la fiancata e il cofano rigati. Grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati i carabinieri sono risaliti all’uomo, immortalato dalle telecamere mentre, dopo essersi guardato intorno, danneggia la vettura. Per il 42enne è scattata la denuncia.