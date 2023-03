Trasporti, MIT sul Ponte sullo Stretto di Messina: “La scommessa dell’Italia”

Il MIT ha pubblicato una nota in inglese che discute delle caratteristiche del Ponte sullo Stretto di Messina.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, guidato da Matteo Salvini, ha pubblicato una nota in inglese che discute delle caratteristiche dell’infrastruttura che collegherà la Sicilia e la Calabria: il tanto atteso Ponte sullo Stretto di Messina.

“LA SCOMMESSA DELL’ITALIA DAVANTI AL MONDO: IL PONTE TRA SICILIA E CALABRIA – titola il comunicato -. Sarà il ponte strallato più lungo al mondo, il fiore all’occhiello della ingegneria italiana: 3,2 km a campata unica per traffico veicolare e ferroviario. Il Ponte sullo Stretto di Messina (tra Sicilia e Calabria) è la sfida del Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e di tutto il governo di centrodestra, da pochi mesi alla guida del Paese. Un’opera imponente di cui si parla da decenni e la cui realizzazione diventa concreta: all’indomani dell’approvazione in Consiglio dei ministri del decreto che dà nuova vita alla società Stretto di Messina, si prevede per luglio 2024 la progettazione esecutiva e l’inizio dei lavori. Il Ponte rappresenta un importante volano dell’economia nazionale e uno dei corridoi strategici nella politica economica dell’Unione – conclude la nota -, in grado di collegare la Sicilia al resto d’Europa”.