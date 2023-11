Trasporti, Schifani: “In un anno riportato conti Ast in ordine”

"Leggere che io ci abbia ripensato è ridicolo: in un anno abbiamo riportato la situazione di Ast a regolare contabilità".

“Leggere che io ci abbia ripensato è ridicolo: in un anno abbiamo riportato la situazione di Ast a regolare contabilità, abbiamo riportato i conti in ordine, seppur con grandi passività. I bilanci 21-22 non erano approvati, non c’era un elenco creditori, non si potevano portare nemmeno i libri in tribunale perché avrebbero respinto il concordato”. Così Renato Schifani, presidente della Regione Siciliana, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo d’Orleans, dove è stato annunciato uno sconto sul prezzo dei biglietti aerei ai residenti in Sicilia per la riduzione degli svantaggi derivanti dall’insularità. “Abbiamo lavorato in silenzio, come nostro costume, abbiamo cambiato la governance e oggi Ast ha i bilanci approvati, ha un elenco creditori, ha delle passività ma sotto il profilo della contabilità è in regola – ha sottolineato Schifani -. Non abbiamo ripensato a nulla, abbiamo lavorato”.