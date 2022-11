Trasporto pubblico, botta e risposta a Solarino

Scontro sul sovraffollamento nella linea Floridia-Siracusa. Il sindaco, Germano all’Ast: “Situazione disastrosa”. La replica dell’Azienda: “Già introdotto un secondo mezzo, l’utenza ora è distribuita”

SOLARINO (SR) – Nel Comune di Solarino, il sindaco Giuseppe Germano ha scelto di sollevare con forza il problema che sta interessando il servizio di trasporto extraurbano servito da Ast.

L’azienda di trasporti siciliana, pur avendo garantito all’Amministrazione solarinese un miglior funzionamento dei collegamenti verso i centri di Siracusa e Floridia, anche aggiungendo una vettura a coprire ulteriormente le ore di servizio, pare sia venuta meno a quanto promesso provocando la presa di posizione ufficiale del primo cittadino.

Stando a quanto comunicato dal sindaco Germano la linea Solarino-Floridia-Siracusa non funziona come dovrebbe. Alcune corse saltano e nella maggior parte dei casi i bus sono sovraffollati e si può viaggiare in piedi anche per venti chilometri.

Le vetture sono così piene da aver dovuto lasciare gli utenti alle fermate. Non di meno il rientro a casa degli studenti solarinesi, pare, possa avvenire addirittura in due ore di viaggio.

“È passato più di un mese dalle interlocuzioni avute con la direzione provinciale dell’Ast – Azienda Siciliana Trasporti Spa – e i problemi di trasporto pubblico, che fin da subito sono emersi, non solo non hanno trovato ad oggi alcuna risposta anzi le cose sono peggiorate – ha dichiarato il primo cittadino, Giuseppe Germano -. Dopo una timida risposta iniziale con l’aggiunta di un mezzo, oggi siamo come prima se non peggio. Considerando che chi è costretto a prendere i mezzi pubblici paga regolarmente il biglietto o l’abbonamento, che arriva a costare centinaia di euro, un servizio svolto con efficienza è una legittima aspettativa ed invece la situazione è disastrosa”.

“Ma il Comune paga o no un servizio? E quale servizio di trasporto ricevono in cambio i nostri ragazzi e le loro famiglie? – ha evidenziato il sindaco solarinese -. Qualità del servizio, puntualità ed efficienza non sembrano essere affatto la priorità e per i ragazzi-pendolari ogni giorno è un’odissea fra autobus stracolmi, autisti costretti a saltare le fermate e orari insostenibili per arrivare a casa dopo una giornata di scuola. Adesso la misura è colma!”.

Dal canto suo, l’Ast, aggiunta telefonicamente dal Quotidiano di Sicilia, ha comunicato un raddoppio del servizio.

“È già in servizio un altro mezzo – ha annunciato il direttore dell’azienda catanese Carmelo Coriglie – il sovraffollamento è scongiurato. Vogliamo migliorare ulteriormente la situazione in futuro e puntare ad introdurre altri mezzi”.

Chiara Borzì

Twitter: @ChiaraBorzi