Travolti dalla passione dimenticano di tirare freno a mano: coppia finisce in un canale

Una distrazione che ai novelli Romeo e Giulietta poteva costare cara

Si sono appartati dopo una serata trascorsa in discoteca per un pò di intimità, ma, l’auto con a bordo la coppietta, causa mancato azionamento del freno a mano, è finita nel canale. Una disavventura che poteva costare cara ma che, fortunatamente, si è conclusa con un grande spavento e nulla più. Luogo del particolare incidente, causato probabilmente dalla troppa passione, il parcheggio del Palmariva a Pordenone. Una volta cominciata a muoversi in autonomia e per inerzia, la piccola utilitaria ha iniziato ad avanzare finendo nella scarpata del canale

Papà in arrivo…

Il fatto ha richiamato l’attenzione di altri avventori. Immediata la chiamata ai vigili del fuoco. La squadra è riuscita a portare in salvo la coppia di giovani. Per loro solo tanta paura anche se l’auto, appoggiata al fondale, difficilmente sarebbe affondata nel corso d’acqua. Sul posto pare sia arrivato anche il papà della giovane che ha cercato di capire che cosa fosse accaduto riportando a quel punto a casa la figlia.