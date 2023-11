Travolto dal treno a Palermo, muore ragazzino: fuga dalla comunità finisce in tragedia

Si conclude nel peggiore dei modi la fuga di due ragazzini da una comunità di Montevago (AG): uno è morto, l'altro è gravemente ferito.

Un ragazzino è morto travolto da un treno nei pressi della stazione di Cerda a Palermo dopo essere fuggito, assieme a un altro minorenne, dalla comunità che li ospitava a Montevago, in provincia di Agrigento.

I fatti risalgono allo scorso 24 novembre, ma le notizie in merito alla tragedia sono apparse solo nelle scorse ore.

La fuga dalla comunità

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, riportata da Riccardo Lo Verso su Livesicilia.it, tre minorenni – la vittima e altri due ragazzi, tutti di 16 anni e migranti accolti nelle scorse settimane a Lampedusa, giunti in Sicilia non accompagnati – si sarebbero allontanati dalla comunità che li ospitava a Montevago e avrebbero preso un treno con l’intento di raggiungere Cefalù. Per ragioni da chiarire, sarebbero scesi a Cerda.

Ragazzino travolto dal treno a Palermo, è morto

Uno dei tre, poi, avrebbe deciso di salire su un pullman. Gli altri due, invece, si sarebbero avventurati sui binari. Un treno li avrebbe travolti, uccidendone uno (un 16enne eritreo) e ferendo gravemente l’altro (un coetaneo di origine sudanese). Inutili i tentativi di soccorso per uno dei due malcapitati.

L’indagine

La Procura per i minorenni di Palermo ha aperto un’inchiesta a carico di ignoti per omicidio e lesioni colpose. Rimane da chiarire l’intera dinamica della tragedia.

Immagine di repertorio