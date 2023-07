Il treno si blocca, traffico interrotto sulla linea Catania-Siracusa

Inconveniente sulla linea ferroviaria Catania-Siracusa, necessario l'invio di un secondo mezzo per superare il problema.

Non solo problemi all’aeroporto Vincenzo Bellini alle pendici dell’Etna, ma anche per quanto concerne le linea ferroviaria che collega la città di Catania con Siracusa.

Un imprevisto ha rallentato la circolazione ferroviaria lungo la linea Catania-Siracusa, all’altezza del tratto tra Bicocca-Lentini diramazione.

Linea Catania-Siracusa, cosa succede

A causare il blocco è stato un inconveniente tecnico a un treno. Ad annunciarlo, nel pomeriggio di oggi, è stata RFI attraverso una nota diffusa sul proprio sito ufficiale.

“È in corso l’invio di un locomotore che soccorrerà il treno fermo per liberare la linea”, si legge nel comunicato che è stato diffuso dalla Rete Ferroviaria Italiana, in modo da superare tempestivamente le difficoltà. Sempre la società ha reso noto che è in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria.