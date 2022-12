Trofeo dello Stretto, rinviata al 2023 la prima edizione: ecco perché

Un rinvio per la coppia di precampionato che coinvolge Sicilia e Calabria: ecco perché

La prima edizione del Trofeo dello Stretto, inizialmente prevista per martedì 20 dicembre, è stata rinviata a mercoledì 5 aprile 2023.

La sfida tra le squadre vincenti della Coppa Sicilia e la Coppa Calabria, che metterà di fronte la Siaz Piazza Armerina e la Vis Reggio Calabria, per ragioni organizzative è stata rinviata alla fine della stagione regolare di Serie C Gold Memorial Fathallah.

Ad annunciarlo, attraverso una nota congiunta, sono FIP Sicilia e FIP Calabria (comitati regionali della Federazione Italiana Pallacanestro).

Cos’è il Trofeo dello Stretto

La prima edizione del Trofeo dello Stretto è solo rinviata, non cancellata. Si tratta di una coppa precampionato di pallacanestro che unisce le kermesse sportive regionali della Sicilia e della Calabria.

In questa prima edizione si prevede un incontro agonistico tra Siaz Piazza Armerina e Vis Reggio Calabria, le squadre che hanno superato le finali regionali Olympia Comiso e Basket Academy Catanzaro in Sicilia e in Calabria.

