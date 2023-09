Troppo caldo in classe a Palermo, il preside firma l’uscita anticipata degli alunni

Temperature roventi a Palermo, il presidente del Liceo scientifico Benedetto Croce ordina l'uscita anticipata degli alunni.

C’è troppo caldo per restare in classe e la preside ordina l’uscita anticipata degli alunni. Succede al Liceo scientifico Benedetto Croce di via Benfratelli a Palermo, dove le temperature sono diventate proibitive per riuscire a sostenere le lezioni quotidiane.

Ed è così che il dirigente scolastico della scuola, dott. Mario Veca, ha firmato la circolare che prevede l’abbandono delle classi della sede centrale e della succursale a causa delle “condizioni meteorologiche”.

Troppo caldo a Palermo, la circolare del preside

“Con la presente circolare, si comunica alle SS.LL in indirizzo che, misurata la temperatura nelle aule e preso atto dell’allerta meteo, tutte le classi, oggi 22 settembre 2023, della sede centrale e del plesso via Imera sono licenziate alle ore 12,10”, si legge nella nota diffusa dal liceo Benedetto Croce.

Nella mattinata odierna le temperature a Palermo hanno toccato i 36 gradi, con la città che viene spazzata da ore da un forte vento di scirocco che ha alimentato gli incendi che si sono verificati nel corso della notte.

Incendi a Palermo, decine di interventi

A tal proposito, sono ancora in corso numerosi interventi dei vigili del fuoco impegnati a domare le fiamme. Nella serata di ieri un grosso incendio è scoppiato a Brancaccio, con diverse famiglie che sono state costrette a lasciare le proprie case.