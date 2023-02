Prenota crociera sul Nilo ma è una truffa, 68enne raggirato: spariti migliaia di euro

Il 68enne ha versato anticipatamente all'agenzia di viaggi la somma necessaria, ma l'ambita crociera sul Nilo si è rivelata una truffa.

Un uomo di 68 anni originario di Canicattì, in provincia di Agrigento, è stato vittima di una truffa ai suoi danni dopo aver prenotato una crociera sul Nilo.

I fatti risalgono allo scorso quando l’uomo aveva deciso di versare anticipatamente 3.600 euro a un’agenzia viaggi della provincia di Caltanissetta. Il viaggio, tuttavia, è stato ripetutamente posticipato e, in seguito, annullato definitivamente.

Truffa crociera sul Nilo, soldi spariti

Nel momento in cui l’uomo ha preteso la restituzione del pagamento sono però emersi i primi sospetti.

Dall’agenzia di viaggi, infatti, non sarebbero arrivate più notizie su come ottenere il rimborso e la vittima si è quindi rivolta alle forze dell’ordine per presentare una denuncia. Gli autori della truffa sarebbero due persone, un uomo e una donna, entrambi residenti nel Nisseno.