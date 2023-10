Truffa famiglia affittando casa inesistente a Roma, un arresto nel Trapanese

Tramite l’analisi del numero di cellulare e dell’intestatario della carta dove erano stati versati i soldi, è stato individuato il 52enne

Affitta a uno studente una casa a Roma risultata poi inesistente. Un uomo di 52 anni, romano, è stato denunciato dai carabinieri di Mazara del Vallo (Trapani) per truffa. L’uomo si sarebbe fatto versare su una carta prepagata la somma di 800 euro quale acconto per l’affitto di una casa nel comune di Roma che sarebbe servita per il figlio della vittima iscritto ad un’università della capitale.

L’intervento dei carabinieri

Contattato il numero di cellulare indicato sull’annuncio pubblicato su un popolare social network, la donna ha fissato un appuntamento nei pressi della casa dove l’uomo non si è mai presentato rendendosi irreperibile. Tramite l’analisi del numero di cellulare e dell’intestatario della carta dove erano stati versati i soldi, i carabinieri hanno individuato il 52enne romano.