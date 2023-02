Trading online, attenzione alle truffe, quali sono e come evitarle

Come difendersi? Come evitare di cadere nelle trappole allettati da facili guadagni? A chi rivolgersi in caso di truffa?

Le truffe tramite il trading online sono sempre più diffuse: arrivano con mail, messaggi e telefonate, ma spesso si tratta di vere e proprie truffe.

Ma come si fa a capire quando si tratta di una truffa? Ecco alcuni consigli per evitarle.

Chi è autorizzato a proporre opportunità di trading online

Per prima cosa occorre capire con chi si ha a che fare (consulente finanziario, trader o broker, ndr), accertare le competenze di chi sta proponendo l’investimento e soprattutto controllare che il soggetto sia autorizzato a operare come intermediario finanziario.

Il modus operandi del truffatore

Spesso i truffatori dicono di lavorare per importanti società di finanziamento. Inizialmente propongono di investire piccole cifre, a cui fanno seguire un primo guadagno in modo da assicurarsi la fiducia della vittima. A quel punto propongono investimenti maggiori, riuscendo ad accaparrarsi cifre sempre più consistenti.

Consultare gli elenchi della Consob, ecco come

L’esercizio nei confronti del pubblico di servizi e attività di investimento è riservato ai soggetti autorizzati dalla Consob, quindi quello che si può fare è verificare se chi propone il trading online sia autorizzato. Lo si può fare consultando gli elenchi pubblicati dalla Consob sul suo sito (https://www.consob.it/web/area-pubblica/occhio-alle-truffe)

I segnali di allarme di una potenziale truffa

Approcci non richiesti e invadenti tramite telefonate, messaggi, e-mail.

Si è costretti a prendere una decisione rapida o si subiscono pressioni in tal senso.

Viene offerto un alto ritorno sull’investimento, ma a un rischio basso.

Cosa fare per evitare di cadere vittima di una truffa di trading online?

Fare domande. I truffatori contano sul fatto che non indagherai prima di investire. Respingili facendo tutte le ricerche del caso sulla loro (presunta) società.

Approfondire prima di investire. Le e-mail non richieste, i post e i comunicati stampa delle società non devono mai essere utilizzati come unica base per le tue decisioni di investimento.

Prima di investire, è bene conoscere l’attività di una società e i suoi prodotti o servizi.

Conoscere la controparte. Dedica un po’ di tempo a verificare il profilo della persona che pubblicizza l’investimento prima di investire. Accertati se è autorizzata a farlo o se invece la società di cui parla ha avuto problemi con le autorità di regolamentazione (in Italia, Consob e/o Bankitalia) o con altri investitori.

Diffidare delle offerte non richieste. Fai particolare attenzione alle proposte di investire in una società, specialmente quando non richieste e quando non riesci a trovare informazioni finanziarie aggiornate su di esse. Diffida se qualcuno consiglia investimenti all’estero o “off-shore”. Se qualcosa va storto, è più difficile scoprire cosa è successo e localizzare il denaro inviato all’estero.