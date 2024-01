Da Tù sì que vales alla prima tournée: Samuele Palumbo in concerto a Gela

Samuele Palumbo torna sul palco e stavolta a Gela. Il nuovo concerto sarà domenica 4 febbraio al Teatro Antidoto.

Dopo il sold out a Cefalù, Samuele Palumbo, torna sul palco e stavolta a Gela. Il nuovo concerto del giovane violinista di 12 anni con i riccioli alla Branduardi vincitore della decima edizione di “Tù sì que vales” sarà domenica 4 febbraio al Teatro Antidoto della città gelese. L’appuntamento è organizzato da Aria di Eventi.

Il concerto spazierà dalla musica classica al pop, dal rock al rhythm and blues, passando così dalle note vivaci di Vivaldi a quelle calde dei Coldplay, per arrivare fino ai grandi classici del cinema e per concludere con gli intramontabili Queen.

Il baby violinista, che aveva incantato la giuria fin dalla prima puntata, ha iniziato a muovere i suoi primi passi nel mondo della musica quando aveva soltanto sei anni. Dal 2020 fa parte della Kids Orchestra del Teatro Massimo di Palermo ed è stato già accolto al Conservatorio Alessandro Scarlatti del capoluogo.

I dettagli sulla tournée di Samuele Palumbo

Ad accompagnare nel suo tour il giovane talento i maestri Dario Ammirata al basso, Sergio Calì alle percussioni, Carmelo Pinzone alla chitarra e Giuseppe Ricotta al piano. Ammirata, bassista e contrabbassista, diplomato al conservatorio di Palermo, collabora con diverse realtà musicali sia nel classico che nel moderno. Il percussionista, compositore e produttore Calì, è invece vincitore di concorsi internazionali e nazionali e si è esibito in ben quattro continenti. È anche docente di Strumenti a Percussione al conservatorio Toscanini di Ribera.

Pinzone, chitarrista e produttore, è invece laureato in Jazz al conservatorio di Palermo e divide la sua attività tra produzione in studio, attività live e management artistico. Infine Ricotta, pianista e compositore, comincia a comporre all’età di 13 anni. Si diploma in Pianoforte sotto la guida di Enza Vernuccio, in Composizione sotto la guida di Marco Betta e consegue la laurea magistrale in Didattica della musica con il massimo dei voti. Ha lavorato in qualità di pianista e di compositore per vari enti e fondazioni quali Bozar Theatre di Bruxelles, Teatro Valle di Roma, teatro comunale di Bologna e nei teatri Massimo, Politeama, Al Massimo e Finocchiaro di Palermo.

I biglietti sono disponibili sul sito di Aria di Eventi e su tickettando.it e nei punti vendita autorizzati.