FOTO | Turbolenza “killer” in aereo, un morto e diversi feriti sul volo Londra-Singapore

Una turbolenza durante il volo Londra – Singapore ha costretto il pilota dell’aereo a un atterraggio di emergenza a Bangkok, in Thailandia: c’è un morto.

Il terribile episodio è avvenuto sul volo SQ321 della Singapore Airlines.

Turbolenza killer sul volo Londra – Singapore, un morto

Una persona è morta e diverse altre sono rimaste ferite dopo la terribile turbolenza incontrata dai passeggeri del volo intercontinentale SQ321, partito dall’aeroporto di Heathrow lo scorso lunedì. Il pilota si sarebbe visto costretto a un atterraggio d’emergenza a Bangkok intorno alle 3.45 (ora locale).

In una nota la conferma dell’incredibile tragedia: “Confermiamo che ci sono feriti e una vittima a bordo del Boeing 777-300ER. Sul volo c’erano in totale 211 passeggeri e 18 membri dell’equipaggio. La Singapore Airlines manifesta le più sentite condoglianze alla famiglia della persona deceduta”.

La situazione

La Singapore Airlines ha confermato che sta collaborando con le autorità tailandesi per chiarire la dinamica esatta della tragedia del volo Londra – Singapore e per garantire assistenza, medica e non, ai passeggeri.

Il caso “italiano”

Lo scorso agosto una turbolenza aveva generato momenti di paura sul volo Milano-Atlanta, mentre l’aereo si stava avvicinando all’aeroporto internazionale Hartsfield-Jackson di Atlanta. Ben 11 persone erano state trasferite in ospedale, ferite a causa del brutto episodio avvenuto sull’aereo.

Immagine da Twitter – @invincible39