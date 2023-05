Turchia, ballottaggio presidenziali: seggi aperti, Erdogan favorito

Sono oltre 64 milioni gli elettori turchi che sceglieranno il nuovo presidente

Seggi aperti in Turchia per il secondo turno delle elezioni presidenziali, che vedono con frontarsi il presidente uscente Recep Tayyip Erdogan e il socialdemocratico Kemal Kilicdaroglu. Le urne saranno aperte fino alle 17 ora locale e i primi risultati sono attesi già in serata.

Sono oltre 64 milioni gli elettori turchi che sceglieranno il nuovo presidente del Paese. Secondo gli ultimi sondaggi e dopo l’endorsement da parte del terzo candidato, il kingmaker Ogan, la strada per la rielezione del presidente Erdogan sembra spianata.