Turismo, dal 2024 arriva la detassazione per notturni e straordinari

Arriva la detassazione per i lavoratori del turismo notturno e festivo su sollecitazione del ministro Santanchè.

Importanti novità dalla Manovra 2024 per il settore del turismo notturno e festivo. La prossima Legge di Bilancio del Governo Meloni ha infatti introdotto la detassazione per i lavoratori che prestano servizio durante le ore notturne e negli straordinari.

A quanto ammonta la detassazione

Secondo la proposta del Ministero del Turismo, verrà finanziato un trattamento integrativo speciale: si tratta di una somma aggiuntiva che verrà applicata alla busta paga del dipendente che non concorrerà alla formazione del reddito.

L’incremento sarà pari al 15% delle retribuzioni lorde. Il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, ha descritto la misura come una gratificazione “chi lavora nel comparto, sia per rendere più allettante la scelta di chi vorrà essere un professionista del turismo”.

Cala l’agevolazione per gli impatriati

Scenderà invece l’agevolazione per i cittadini impatriati, vale a dire chi torna a lavorare in Italia e trasferisce la residenza nel 2024 per almeno 5 anni. La detassazione sarà del 50% e non più del 70% così come previsto in precedenza.