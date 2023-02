Turismo, la Sicilia sbarca alla Bit di Milano

La Regione sarà presente alla prestigiosa fiera con uno stand: il 12 febbraio l’inaugurazione. Schifani: “La nostra terra fonte di ispirazione per le nuove generazioni di creativi”

PALERMO – La Sicilia sarà presente alla prossima edizione della Bit 2023 di Milano (Borsa internazionale del turismo) con uno stand di mille metri quadrati per mostrare tutte le proprie potenzialità e bellezze. Dal 12 al 14 febbraio Regioni, città, consorzi e operatori di ogni tipo si daranno appuntamento alla più importante piattaforma al mondo per l’incontro fra domanda e offerta del prodotto Italia. “Le strategie di promozione turistica della Regione Siciliana – sottolinea il presidente Renato Schifani – sono in via di definizione ma una cosa è certa: al centro delle azioni ci sarà speciale rilievo per l’immenso patrimonio storico e culturale del territorio. È sotto gli occhi di tutti quanto la Sicilia, la sua architettura, i suoi colori, i profumi e i sapori siano alla base dell’estro creativo di artisti internazionali e nazionali. Non è infatti un caso che importanti produzioni cinematografiche e televisive abbiano trovato nella nostra terra il palcoscenico naturale e la scenografia perfetta per la loro realizzazione”.

Punta quindi in alto la Sicilia con 64 postazioni di lavoro a disposizione, occupate da 16 tour operator, 10 agenzie di viaggio, 22 strutture ricettive, 2 aziende di trasporto, 4 Dmo (Islands of Sicily, Madonie Targa Florio, Valle dei Templi – Costa del Mito, West of Sicily) e 4 aeroporti siciliani (Catania e Comiso, Lampedusa, Palermo e Trapani). L’inaugurazione dello stand della Regione è prevista per domenica 12 febbraio alle 11. Il presidente della Regione e l’assessore al Turismo Elvira Amata terranno lunedì 13 febbraio alle 12, una conferenza stampa, nel corso della quale verranno ufficialmente illustrati i risultati del 2022 nel settore turistico, e gli obiettivi per i prossimi anni, volti a incentivare la destagionalizzazione e a promuovere un turismo non legato solo al mare. L’assessore Amata punta l’attenzione anche sulla gastronomia siciliana.

“La Sicilia, con la sua ricchezza enogastronomica – evidenzia l’assessore – si pone ormai da tempo tra le mete favorite dei turisti provenienti da ogni parte del mondo. Per questo la Regione sta mettendo in campo ogni sforzo in ogni occasione e la Bit di Milano, che rappresenta una vetrina internazionale di alto profilo, è certamente una di queste per continuare a promuovere presso gli operatori del settore e il vasto pubblico nazionale e internazionale di viaggiatori e appassionati, l’immagine della nostra Isola e l’offerta delle sue enormi e variegate proposte tali da soddisfare ogni esigenza esperienziale ed emozionale del turista viaggiatore”.

Uno sforzo in termini di investimento economico che la Regione sta facendo per ottenere un ritorno in termini di presenze turistiche che dovranno segnare un deciso cambio di passo per risollevare economicamente la Sicilia. Per questo l’impegno ha riguardato anche la comunicazione, focalizzata sul consolidamento del brand “Sicilia”, sulla promozione dell’offerta turistica siciliana nel suo complesso, inclusi i grandi eventi direttamente promossi e sul programma incentivazioni “See Sicily”.

La Regione si è assicurata inoltre una assidua presenza mediatica su emittenti televisive Rai, Mediaset e Sky. Numerose, infine, le attività che verranno organizzate allo stand, tra cui una immersione nel mondo del Metaverso grazie all’utilizzo di speciali visori che trasporteranno i visitatori in un viaggio virtuale attraverso alcune delle aree più spettacolari.