Tv, è morto Stephen Greif: attore della serie “The Crown”

L'attore britannic,o interprete di numerosi telefilm inglesi, da "Coronation Street" a "EastEnders", è morto all'età di 78 anni

L’attore britannico Stephen Greif, interprete di numerosi telefilm inglesi, da “Coronation Street” a “EastEnders”, apparso anche nelle serie “Blake’s 7” e “The Crown”, è morto all’età di 78 anni. L’annuncio è stato dato da un portavoce dell’agenzia che lo rappresentava, Michelle Braidman Associates.

Interprete di numerosi telefilm

Nato il 26 agosto 1944 a Sawbridgeworth, nell’Hertfordshire, Greif ha frequentato la Royal Academy of Dramatic Art di Londra ed è diventato membro della National Theatre Company all’Old Vic e al South Bank. Dopo aver recitato in teatro negli anni ’60 e nei primi anni ’70, è passato alla televisione, ottenendo il ruolo del comandante spaziale Travis nella serie fantascientifica” Blake’s 7″, andata in onda dal 1978 al 1981. In seguito è apparso in episodi dei telefilm “Il ritorno di Simon Templar”, “La banda dei cinque”, “Citizen Smith”, “I professionals”, “Il brivido dell’imprevisto”, “Cuore e batticuore”, “Gli ultimi giorni di Pompei”, “I giustizieri della notte”.

Protagonista nella quarta serie di “The Crown”

Greif è apparso anche in una ventina di film, tra i quali “Casanova” (2005) di Lasse Hallström, nei panni del signor Donato. Ha inoltre interpretato lo speaker della Camera dei Comuni Sir Bernard Weatherill nella quarta serie di “The Crown” nel 2020, il telefilm incentrato sulla vita di Elisabetta II e sulla famiglia reale britannica.