Twitter: il Papa, Beyoncè e Donald Trump hanno perso la spunta blu

Sugli account verificati per gli utenti che non hanno sottoscritto il servizio a pagamento da 84 dollari l'anno per mantenerla

Twitter ha cominciato a eliminare la spunta blu che appare sugli account verificati per gli utenti che non hanno sottoscritto il servizio a pagamento da 84 dollari l’anno per mantenerla. Ne ha fatto le spese Papa Francesco, ma anche Kim Kardashian, Beyonce, Bill Gates, Donald Trump e addirittura Jack Dorsey, il fondatore di Twitter hanno perso la spunta blu.

Via la spunta blu anche da una serie di account governativi americani, che non hanno ancora ottenuto la spunta grigia che caratterizzerà gli account delle amministrazioni pubbliche nela nuova Twitter di Elon Musk.