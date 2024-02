Uccide il marito con una raffica di coltellate: arrestata 60enne

Prima la lite furibonda, poi il feroce delitto: una donna di 51 anni ha ucciso il proprio marito colpendolo con un coltello da cucina

Orrore a Vercelli dove, al culmine di una lite, un uomo di 58 anni, Tiziano Colombi, è stato colpito e ucciso a coltellate, almeno dieci, alla schiena. I sospetti si sono da subito concentrati sulla compagna di 60 anni, che è stata in seguito fermata. Le indagini sono proseguite per tutta la notte da parte della polizia, che ha ascoltato la donna e ricostruito le ultime ore prima dell’aggressione. L’uomo, secondo i racconti dei vicini di casa di lei, non viveva in quell’appartamento.

Prima la lite, poi il brutale delitto: è stata la donna a chiamare i soccorsi

Secondo le prime indiscrezioni, la lite tra i due sarebbe scoppiata intorno alle 19.30 di ieri, ma prima di ieri nessuno li aveva sentiti litigare. Non si sa cosa abbia scatenato tanta rabbia, sta di fatto che lo avrebbe colpito più volte con un coltello da cucina fino a ucciderlo. A quanto risulta, sarebbe stata lei stessa ad avvertire i soccorsi dopo l’accoltellamento mortale.

Anche la donna avrebbe delle ferite sulle mani, per cui bisognerà capire se ci sia stata una colluttazione. La 60enne è stata accompagnata in ospedale per alcuni accertamenti. Poi ha raccontato ciò che è successo alla polizia. È in stato di fermo, verrà sentita oggi dal pm Maria Serena Iozzo.



