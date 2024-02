Omicidio Balestrate, arrestati 4 giovani partecipanti alla rissa: uno è minorenne

I 4 ragazzi sono stati identificati attraverso la visione delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza e le testimonianze dei presenti.

La notte tra il 13 e il 14 gennaio scorso, all’uscita di una discoteca, si è verificato a Balestrate l’omicidio di Francesco Bacchi. Tra alcuni giovanissimi avventori del locale notturno, infatti, è scoppiata una violenta rissa, nel corso della quale il 20enne di Partinico ha riportato le gravi lesioni personali che hanno purtroppo causato la sua morte.

Omicidio Balestrate: la dinamica della rissa

In quella occasione due gruppi contrapposti si sono aggrediti reciprocamente, percuotendosi con pugni, calci e schiaffi. A distanza di poche ore dai tragici eventi, le indagini condotte dai Carabinieri della Compagnia di Partinico e dirette dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, hanno permesso di identificare e assicurare alla Giustizia il presunto responsabile dell’omicidio di Balestrate, causato dalle lesioni mortali inferte a Francesco Bacchi.

Le indagini: dalle testimonianze ai sistemi di videosorveglianza

Sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, in raccordo con la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo, gli investigatori dell’Arma hanno visionato le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona e raccolto le testimonianze dei presenti.

Hanno, così, identificato altri 4 giovani i quali, pur non avendo alcuna responsabilità diretta nella morte del giovane Bacchi, avrebbero preso parte alla rissa. In relazione al quadro indiziario raccolto, l’Autorità Giudiziaria ordinaria e quella per i minorenni, hanno emesso i provvedimenti applicativi di misura cautelare personale eseguiti dai Carabinieri di Partinico.

I tre indagati maggiorenni sono stati ristretti agli arresti domiciliari mentre il minorenne è stato collocato in comunità. Tutti dovranno rispondere all’accusa di rissa, con l’aggravante di aver preso parte a una contesa nel corso della quale è rimasto ucciso il giovane Francesco Bacchi.