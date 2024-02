Omicidio Balestrate, il “no” del Tar ai funerali pubblici per Francesco Bacchi

La madre del giovane aveva presentato ricorso al Tar e iniziato una raccolta firme.

Non saranno celebrati di nuovo i funerali di Francesco Bacchi, il giovane vittima di un omicidio a Balestrate durante una rissa nei pressi della discoteca Medusa.

La dinamica dell’omicidio a Balestrate

La vittima dell’omicidio a Balestrate è il ventenne Francesco Bacchi, ucciso durante una rissa dal coetaneo reo confesso Andrea Cancemi. L’autopsia sul corpo del giovane ha confermato la presenza di diversi traumi in più parti del corpo, in particolare alla testa, al collo e al torace, ma resta ancora da capire quale sia stato il colpo mortale.

L’indagato principale, Andrea Cancemi, accusato di omicidio preterintenzionale, ha confessato ma ha negato di aver agito con l’intenzione di uccidere. Altri 7 gli indagati, tra cui due minorenni.

I funerali privati

Nella mattinata del 19 gennaio 2024 si sono svolti, in forma strettamente privata, i funerali di Francesco Bacchi. A Partinico in tanti tra amici e conoscenti si sono riuniti in piazza con striscioni e palloncini per dire addio al 20enne. Il Questore ha vietato la cerimonia pubblica per motivi di ordine pubblico, ma la madre del giovane aveva presentato un ricorso al Tar di Palermo e iniziato una raccolta firme per far celebrare il funerale pubblico al figlio.

I giudici della quarta sezione del Tar Sicilia hanno respinto la richiesta di sospendere il provvedimento del questore di Palermo.