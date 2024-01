Ucciso dopo rissa in discoteca, come è morto Francesco Bacchi: i risultati dell’autopsia

Diversi traumi sul corpo del 20enne: dopo l'autopsia, i funerali in forma strettamente privata.

Eseguita l’autopsia sul corpo di Francesco Bacchi, il 20enne morto durante una rissa nei pressi della discoteca Medusa di Balestrate, in provincia di Palermo.

Mentre proseguono le indagini sul delitto – per il quale è stato fermato un coetaneo della vittima, Andrea Cangemi, accusato di omicidio preterintenzionale -, nella città d’origine del ragazzo è il momento del dolore e del lutto. In mattinata, infatti, è stato il momento dell’ultimo saluto a Francesco: come nel caso di Rosolino Celesia, protagonista di una storia tragica simile, anche in questo caso il Questore di Palermo ha vietato i funerali pubblici.

Cosa ha rivelato l’autopsia sul corpo di Francesco Bacchi

Sono ancora pochi i dettagli emersi sull’esame svolto nelle scorse ore sul corpo del giovane. La morte del 20enne, al culmine di una rissa iniziata in discoteca (per cause ancora da accertare), sarebbe stata provocata da diversi traumi in più parti del corpo: in particolare, il medico incaricato avrebbe individuato le più gravi alla testa, al collo e al torace. Rimane ancora da confermare il trauma alla testa di Francesco Bacchi sia stato provocato dalla caduta o dall’aggressione subìta. Così come si indaga su quale sia stato il colpo fatale per il 20enne.

La ricostruzione e le indagini

L’indagato principale per la morte di Francesco Bacchi è il coetaneo Andrea Cangemi, accusato di omicidio preterintenzionale. Il ragazzo avrebbe confessato ma avrebbe anche negato di aver agito con l’intento di uccidere il rivale. Un video mostrerebbe il 20enne mentre colpisce con due forti calci la vittima. Negli scorsi giorni il gip ha convalidato l’arresto.

Mentre proseguono le indagini sull’omicidio, il Palermitano è ancora sotto shock per il secondo caso di violenza mortale nei luoghi della movida in meno di un mese. A Partinico, il sindaco ha deciso di annullare i festeggiamenti del Carnevale e di organizzare una fiaccolata per ricordare Francesco.

Foto da Facebook