Grave lutto per la campionessa Carlotta Ferlito: morta la madre Roberta

La donna era malata da tempo di Sla ed è scomparsa nella giornata di ieri

Gravissimo lutto per la fuoriclasse catanese Carlotta Ferlito. Nella giornata di ieri, infatti, è scomparsa la madre della giovane ginnasta etnea, Roberta Paralisiti, malata da tempo di Sla.

Della patologia, l’atleta aveva parlato qualche settimana fa ospite di Silvia Toffanin a Verissimo: nelle ultime ore, purtroppo, le condizioni della mamma si sono aggravate e per lei non c’è stato più nulla da fare.

Il toccante addio di Carlotta Ferlito alla mamma

La ginnasta catanese l’aveva già in qualche modo salutata sui social con un post molto toccante pubblicato qualche giorno fa: “A te che hai fatto sempre le cose giuste, mi assicurerò di fare anche per te tutte quelle sbagliate! Le cose vanno come devono andare, il tuo più grande insegnamento Mamma”.

