Brancaccio “con il cuore affranto” per la morte di don Charles Onyenemerem: aveva 54 anni

Il parroco di origine nigeriana non è sopravvissuto dopo l'ictus cerebrale che lo ha colpito negli scorsi giorni.

Dolore a Palermo, in particolare nel quartiere di Brancaccio: è morto don Charles Onyenemerem, il parroco della chiesa Santa Margherita Vergine e Martire, in via Marabitti (zona via Montalbo).

Il prete, 54 anni, di origini nigeriane, era stato colpito da ictus cerebrale lo scorso martedì. Nonostante i tentativi disperati dei medici, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Morto don Charles Onyenemerem, il ricordo di Monsignor Lorefice

Ad annunciare il decesso del noto parroco di Brancaccio è stato Monsignor Corrado Lorefice, Arcivescovo di Palermo: “Carissimi Confratelli Presbiteri e Diaconi, Sorelle e Fratelli tutti dell’amata Chiesa Palermitana,

con il cuore affranto, ma sostenuto dalla fede in Gesù Cristo, il Crocifisso Risorto, Vi partecipo la morte del nostro caro presbitero don Charles Onyenemerem. Subito ci si è resi conto della gravità della situazione a motivo dell’ictus cerebrale che lo ha colpito martedì scorso 21 maggio”.

“Don Charles ha arricchito la nostra Chiesa locale con la sua vita impregnata di cultura africana e soprattutto il nostro presbiterio, che lo ha visto fraterno e gioioso nella bellezza di relazioni ricche di umanità e di freschezza evangelica.

“Ci uniamo al dolore della sua famiglia, della mamma, delle sorelle e dei fratelli e anche a quello della Comunità Parrocchiale di Santa Margherita V.M. in Palermo che lo ha avuto pastore amabile, sorridente e solerte, innamorato di Cristo e della Chiesa. Chiamato a celebrare la liturgia celeste, ora continua a portare al cospetto dell’Altissimo questa sua e nostra Chiesa da lui amata e servita con generosità. Invito tutti, in particolare i Confratelli Presbiteri e Diaconi, a pregare per il nostro caro don Charles, perché il Signore lo accolga nel Suo abbraccio misericordioso”.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Foto da Facebook – Arcidiocesi di Palermo