Ponte sullo Stretto, Bonaccini: “Meglio utilizzare quei soldi per la sanità”

“Non mi pare proprio una priorità e tiene bloccati 14 miliardi di euro“

Continua ad essere argomento di dibattito il tema del Ponte sullo Stretto. Mentre il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini elogia l’opera, ribadendo che darà oltre 100mila posti di lavoro, le opposizioni oltre ad aver presentato un esposto in Procura, sostengono all’unanimità che i fondi utilizzati per la costruzione del ponte potrebbero essere investiti in altri settori, tra cui trasporti ferroviari e sanità pubblica.

Ponte sullo Stretto, Bonaccini: “I fondi potrebbero essere messi sulla sanità pubblica”

Il Ponte sullo Stretto di Messina “non mi pare proprio una priorità e tiene bloccati 14 miliardi di euro“. Così il presidente dell’Emilia-Romagna e del Pd, nonché candidato alle europee, Stefano Bonaccini, durante ‘L’Aria che Tira’ su La7. Quei soldi “potrebbero essere messi sulla sanità pubblica“, sottolinea. “Noi dobbiamo garantire un servizio universalistico dove un povero abbia lo stesso diritto di un ricco“. Il governo “taglia la spesa sulla sanita’ pubblica per privilegiare quella privata“, conclude.

