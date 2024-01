Rissa in discoteca nel Palermitano: muore giovane di 20 anni

Si tratta di Francesco Bacchi, figlio di Benedetto "Nini" Bacchi, il re delle scommesse online

Ci risiamo, a meno di un mese dall’assassinio a colpi di pistola di Rosolino Celesia, il giovane di 22 anni del Cep, ucciso al Notr3 di via Pasquale Calvi a Palermo, a perdere la vita è un altro 20enne. Questa volta, teatro dell’omicidio, avvenuto all’apice di una rissa, è la discoteca Medusa di Balestrate. Si tratta di Francesco Bacchi, figlio di Benedetto “Nini” Bacchi, il re delle scommesse online finito nell’inchiesta antimafia Game Over. Secondo una prima ricostruzione, durante la lite, iniziata all’interno e poi proseguita fuori dal locale, il giovane sarebbe stato colpito con un violento pugno in faccia. Poi, una volta caduto sembra sia stato colpito con diversi calci alla testa. Il corpo si trova alla camera mortuaria dell’ospedale di Partinico.

Indagini in corso

Continuano dunque le notti bollenti della movida del capoluogo palermitano e della sua provincia, con i carabinieri che, tramite l’ausilio delle videocamere di sorveglianza tenteranno di risalire ai colpevoli (nel caso di Celesia ad autodenunciarsi furono due fratelli). Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, all’aggressione “avrebbero partecipato almeno 6 persone. Ancora non si conoscono però i motivi che avrebbero scatenato la rissa. Scattato l’allarme sul posto sono arrivati immediati i soccorsi ma per il giovane non c’era più nulla da fare. È morto poco dopo il suo arrivo all’ospedale Civico di Partinico”.