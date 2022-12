Ucraina, Putin: “Colloquio molto produttivo con Lukashenko”

Vladimir Putin si è detto molto soddisfatto al termine del vertice avvenuto oggi a Minsk con l’alleato di ferro, il presidente bielorusso Alexander Lukashenko.

“Con Lukashenko il colloquio è stato molto produttivo. La Russia non ha interesse ad assorbire nessuno, sono i nemici che cercano di impedire l’integrazione tra Russia e Bielorussia”, ha dichiarato il capo del Cremlino.

“Si sta decidendo il futuro dei popoli di Russia e Bielorussia – continua Putin – oggi possiamo affermare in modo inequivoco: insieme siamo in grado non solo di sopravvivere, ma anche di trovare opportunità per lo sviluppo di entrambe le nostre economie“.