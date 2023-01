Ucraina, Russia lancia nuovo attacco: allarme aereo in tutto il Paese

La Russia sta preparando una seconda ondata di mobilitazione, a fine febbraio, in Crimea, ha denunciato lo stato maggiore ucraino

Nuovo attacco missilistico della Russia contro l’Ucraina oggi. L’allarme aereo è scattato a Kiev e in gran parte dell’Ucraina. Nella capitale ai cittadini è stato chiesto di dirigersi verso i rifugi, come ha confermato il consigliere del Presidente, Anton Gerashchenko. I sistemi di difesa aerea ucraini hanno abbattuto un numero imprecisato di missili russi, ha scritto il capo di stato maggiore del presidente ucraino Andriy Yermak su Telegram.

Suonano le sirene anche nella regione di Zhytomyr

Le sirene hanno suonato anche nella regione di Zhytomyr, dove il governatore Vitaliy Bunechko ha chiesto ai residenti di spegnere le luci e i dispositivi elettrici non necessari e di non ignorare i segnali di allarme, poco prima delle otto di questa mattina (ora locale). Allarme anche “in tutta la zona” di Mykolaiv, dove almeno due dei razzi hanno sorvolato la regione, ha detto il governatore Vitaly Kim su Telegram. Nel frattempo la più grande compagnia energetica privata ucraina ha implementato interruzioni di corrente di emergenza in diverse regioni, tra cui Kiev, “a causa della minaccia di un attacco missilistico”, ha detto l’azienda. La Russia sta preparando una seconda ondata di mobilitazione, a fine febbraio, in Crimea, ha denunciato lo stato maggiore ucraino. Gli elenchi di tutti i dipendenti delle istituzioni e delle realtà private da esentare dovranno essere consegnati alle autorità entro il 29 di questo mese