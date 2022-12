Ucraina, soldi e donne: nuova campagna Russia per reclutare combattenti

Patriottismo, valore morale e responsabilità sociale i punti cardine dei video con i quali il Cremlino spera di arruolare nuovi volontari

Promette tanti soldi e donne ‘adoranti’ la nuova campagna lanciata dalle autorità russe con l’obiettivo di reclutare combattenti da inviare in Ucraina. Patriottismo, valore morale e responsabilità sociale sono i punti cardine dei video che stanno circolando sui social media e con i quali il Cremlino spera di arruolare nuovi volontari, nonostante affermi di non aver bisogno di una nuova mobilitazione parziale per aumentare il numero delle reclute. Come riporta la Cnn, in uno dei video di propaganda compare un uomo che spiega di aver scelto di combattere invece di far festa con i suoi amici e poi li stupisce tutti presentandosi con un’auto di lusso acquistata proprio con i soldi guadagnati grazie al contratto stipulato con l’esercito di Mosca.

Filmati descrivono guerra come una via di fuga

In un secondo video si vede l’ex fidanzata di un soldato che, rimasta colpita dal suo coraggio in battaglia in Ucraina, lo supplica di tornare con lei. Ma c’è anche la scelta di un operaio di mezza età di una fabbrica che, stanco di non essere pagato in modo adeguato, si licenzia e si arruola in modo da poter avere una maggiore disponibilità economica. Molti filmati, analizza la Cnn, descrivono la guerra come una via di fuga da una realtà fatta da vodka, povertà e impotenza. D’altronde lo stesso presidente russo Vladimir Putin, durante un incontro con le madri dei mobilitati a novembre, aveva detto loro che era meglio morire uccisi in battaglia mentre si combatteva per la madrepatria piuttosto che morire ubriachi di vodka.