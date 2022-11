Umberto Tozzi, il tumore e il Covid per la terza volta durante la chemioterapia: mesi di terrore

Il cantante rivela il dramma che ha vissuto: il cancro alla vescica, il virus e un'infiammazione polmonare. "Queste cose ti cambiano la vita, mi ha sostenuto mia moglie"

Ha raccontato di aver avuto un tumore, di aver trascorso anni difficili, ma di aver superato la malattia. Umberto Tozzi ha svelato quali sono stati i problemi di salute che lo hanno afflitto fino a poco tempo fa. In una intervista apparsa sul Corriere della Sera, l’artista ha rivelato di avere avuto un cancro alla vescica e di averlo scoperto per caso durante un controllo di routine.

Umberto Tozzi, il tumore scoperto per caso

“Ad aprile il mio cardiologo mi ha prescritto un’ecografia addominale. Doveva essere routine. Invece mi hanno trovato il male. È stato un periodo davvero difficile, adesso per fortuna ne sono fuori, un mese e mezzo fa mi hanno detto che sono guarito e incrociamo le dita”.

Il cantante dovrà ora monitorare continuamente il suo stato di salute, ma intanto può tirare un sospiro di sollievo.

Oltre al tumore anche il Covid

Ma il tumore non è stato l’unico problema che Umberto Tozzi ha dovuto affrontare: “Ho avuto un problema di salute importante. Un tumore alla vescica. E poi, durante la chemio, ho preso il Covid per la terza volta. E mi è venuta una grave infiammazione polmonare”. E racconta di essere riuscito a superare i problemi anche grazie al supporto della moglie Monica. “Queste cose qui ti cambiano la vita. La tua e di chi ti sta accanto. Mi sentivo perso, avevo paura di non poter mai più salire su un palco. Mia moglie Monica è stata fondamentale. Non mi sono mai arreso. Prima e dopo l’intervento, durante le terapie, che non sono una passeggiata. Finché non accade a te, il cancro sembra un problema lontano. Poi nella testa si resetta tutto: i valori, le priorità, le cose che contano. E anche quando guarisci, il trauma ti resta dentro”.

La guarigione

Il peggio sembra essere passato e Umberto Tozzi ha recuperato un discreto stato di forma che gli consentirà di tornare sul palco da dicembre per il suo nuovo Gloria Tour. Una buona notizia per lui e per i suoi fan. Molti di loro ricordano ancora quel concerto che nel 2017 l’artista ha dovuto saltare. In occasione di “40 anni che ti amo, infatti, fu colpito da un’appendicite fulminante che lo costrinse a cancellare l’esibizione all’Arena di Verona.