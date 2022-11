Un infarto stronca il trapper Dium: mamma lo trova morto

Il trapper Dium è morto a soli 34 anni per via di un arresto cardiaco: a trovarlo senza vita in camera è stata la madre

Il trapper Luca Seidy Dioum, in arte Dium, è morto a soli 34 anni la scorsa notte a Portogruaro.

A trovarlo privo di vita è stata la madre, sua convivente, che era andata a salutarlo in camera prima di coricarsi.

Entrata nella stanza, ha scoperto che il figlio non dava più segni di vita: il 118, accorso sul posto a stretto giro di posta, non ha potuto far altro che costatarne il decesso.

La salma si trova adesso all’obitorio di Portogruaro a disposizione dell’autorità giudiziaria: i carabinieri hanno già avviato le indagini e stanno raccogliendo varie testimonianze, in stretto contatto con la Procura di Pordenone.

L’attività inquisitoria riguarda la causa del decesso: non è esclusa l’ipotesi che l’autorità giudiziaria possa disporre l’autopsia sul corpo del trapper.

Seidy Dioum, in arte Dium”, aveva raggiunto il successo con la canzone da 2 milioni e mezzo di contatti dal titolo “Quale gang”.