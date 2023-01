Un ponte tra Santa Caterina Villarmosa e Principato di Monaco

Santa Caterina Villarmosa è l’unico Comune siciliano a far parte dell’Associazione dei siti storici Grimaldi, che si è riunita proprio nei giorni scorsi a Roma all’interno dell’Ambasciata monegasca

SANTA CATERINA VILLARMOSA (CL) – Tanto lavoro e grandi novità per il Comune, che tramite il sindaco Giuseppe Ippolito nei giorni scorsi ha preso parte a Roma, e in particolare nell’ambasciata del principato di Monaco, a un importante incontro per l’Assemblea annuale dei Comuni soci dei siti storici dei Grimaldi di Monaco.

Il sodalizio in questione, fondato nel 2015 in Francia, non è altro che un collettivo che ha come fine ultimo quello di riunire quelle località che si trovano tra la Francia, l’Italia e la Spagna, che possono essere ricondotte attraverso la propria storia alla famiglia Grimaldi di Monaco, che oltre a regnare sul Principato, da oltre settecento anni è legata a oltre cento località diverse a seguito di accordi diplomatici, alleanze e perfino matrimoni.

L’associazione è nata inizialmente con 18 Comuni francesi cui negli anni si sono aggiunti altri provenienti da svariate regioni italiane, come appunto Santa Caterina Villarmosa, unico Ente siciliano. L’associazione ha come presidente onorario il principe Alberto di Monaco mentre il presidente è il sindaco del Comune di Dolceacqua Fulvio Gazzola, che era già vicepresidente del sodalizio francese e che si è attivato per la nascita della parte italiana.

I sindaci italiani riuniti a Roma sono stati accolti e ricevuti dall’ambasciatrice Anne Eastwood, che ha presenziato a tutto l’incontro. Lo scopo dell’Assemblea era quello di approvare il rendiconto dell’Associazione per il 2022, informare i sindaci dell’attività dell’anno appena trascorso e programmare le attività dell’anno 2023. In particolare, l’attenzione principale è stata rivolta al progetto Label, riservato ai prodotti agroalimentari e artigianali tipici del territorio riferito al comune aderente al sito storico Grimaldi di Monaco, con la possibilità di potere esporre e proporre i propri prodotti preventivamente dotati di certificazione di qualità ed etichette stampe “Label des sites hostoriques Grimaldi de Monaco”, in stand espositivi per cinque settimane tra la fine di luglio e agosto direttamente a Montecarlo.

Per il sindaco Ippolito, “la mattinata trascorsa nell’ambasciata del Principato di Monaco insieme ai colleghi dell’Assemblea è stata faticosa ma molto interessante. Siamo fermamente convinti che la nostra partecipazione all’attività dell’assemblea possa aiutare i produttori e artigiani locali e possa permettere al Comune di instaurare nuovi prolifici rapporti con altre realtà come la nostra”.

“Il progetto Label – ha infine concluso Ippolito – è senza dubbio un’importante possibilità per noi e invito infatti tutti i cittadini interessati a recarsi negli uffici comunali per ottenere tutte le informazioni utili”.