Una valanga travolge due scialpinisti in Alto Adige: sessantenni feriti lievi grazie all’airbag

Due scialpinisti, durante un fuoripista, sono rimasti leggermente feriti dopo essere stati travolti in pieno da una valanga ai denti di Terrarossa, nel comprensorio sciistico dell’Alpe di Siusi, in Alto Adige. I due, sessantenni altoatesini con notevole esperienza, erano dotati di zaino da scialpinismo con airbag da valanga che hanno immediatamente attivato. Il dispositivo d’emergenza ha permesso loro di non essere travolti e inghiottiti dalla neve.

Il soccorso

Immediatamente, con le motoslitte, si sono recati sul posto i carabinieri e i soccorritori del Bergrettung di Siusi. Il primo sciatore si era già liberato autonomamente e leggermente ferito, è stato aiutato e, caricato sulla motoslitta per essere messo in salvo. Il secondo, che non riusciva a uscire dalla neve, è stato soccorso con l’elicottero Pelikan del 118. È rimasto leggermente ferito, riportando qualche contusione.