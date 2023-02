Università Catania, intesa con Capitaneria di porto per monitoraggio ambientale

L’obiettivo è quello di valutare, attraverso lo studio e la modellazione matematica, il rischio associato all’azione del moto ondoso sulle coste

Università di Catania e Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto collaboreranno in attività di monitoraggio e tutela ambientale, con particolare riferimento all’ambito marino e costiero. Nei locali del Rettorato dell’Ateneo catanese, infatti, è stato siglato il protocollo d’intesa che dà ufficialmente il via alla sinergia fra le due istituzioni, possibile adesso con la sottoscrizione del documento da parte del rettore di Catania, Francesco Priolo, e del direttore marittimo della Sicilia orientale, l’ammiraglio ispettore Giancarlo Russo, in rappresentanza del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto.

L’accordo ha la finalità di realizzare, sotto il profilo tecnico-scientifico, elaborati e mappe tematiche sui telerilevamenti effettuati dai mezzi aeronavali della Guardia costiera nelle attività di monitoraggio ambientale. L’obiettivo è quello di valutare, attraverso lo studio e la modellazione matematica, il rischio associato all’azione del moto ondoso sulle coste e dei fenomeni naturali e antropici che si verificano nell’ambiente marino e costiero, ma anche per le azioni di contrasto alla desertificazione dell’entroterra.