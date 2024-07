Università di Genova, concorso pubblico per informatici: requisiti e domanda

La selezione pubblica prevede l’inserimento presso l’Area dei funzionari, Settore professionale tecnico – informatico,

L’Università di Genova ha pubblicato il concorso per informatici. La selezione pubblica prevede l’inserimento presso l’Area dei funzionari, Settore professionale tecnico – informatico, per le esigenze dell’Area ICT, da adibire a supporto delle attività di progettazione e sviluppo dei servizi della Piattaforma Digitale della Università Europea Ulysseus. Per presentare la domanda di ammissione c’è tempo fino al 21 agosto 2024.

I requisiti

Possono partecipare al concorso per un informatico dell’Università di Genova le persone in possesso dei requisiti generali di accesso ai concorsi pubblici, ovvero:

cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di altre categorie indicate nel bando;

età non inferiore ad anni 18;

idoneità fisica;

essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva;

non essere esclusi dall'elettorato politico attivo (se cittadino italiano);

godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (se cittadino straniero);

non aver mai riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato;

non aver procedimenti penali in corso, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale;

non essere stati licenziati per motivi disciplinari, destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

avere adeguata conoscenza della lingua italiana (se cittadino straniero).

I requisiti specifici

Ai candidati è inoltre richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

Laurea Triennale nelle classi:

– L-8 Ingegneria dell’informazione;

– L-9 Ingegneria industriale;

– L-20 Scienze della Comunicazione;

– L-31 Scienze e tecnologie informatiche;

Diploma Universitario (D.U) equiparato ai sensi del Decreto Interministeriale 11 novembre 2011.

La selezione

La selezione consisterà nella valutazione dei titoli e nello svolgimento di 2 prove d’esame: una scritta e una orale.

Il programma d’esame sarà il seguente:

Programmazione Web;

Basi di Dati;

Programmazione Orientata agli Oggetti;

Utilizzo degli strumenti di produttività, con particolare riferimento all’ambiente Microsoft 365;

Progettazione di front end e back end di sistemi informativi;

Tecniche e strumenti per la gestione della interoperabilità di dati in rete (web, database, piattaforme social, ecc.);

Metodologie di gestione dei progetti di ricerca;

Elementi di proprietà intellettuale nei progetti di ricerca, innovazione e cooperazione scientifica;

Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta;

Elementi di normativa in tema di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alla sicurezza nei laboratori (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.);

Elementi di organizzazione universitaria (Statuto dell’Università degli Studi di Genova, limitatamente ai titoli I, II, III, IV), del regolamento del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013 e s.m.i.) e del codice di comportamento dei dipendenti dell’Università degli studi di Genova.

La domanda

La domanda di partecipazione al concorso per funzionari informatici dell’Università di Genova deve essere presentata entro il giorno 21 agosto 2024, esclusivamente in via telematica, collegandosi al Portale inPA tramite il link presente in questa pagina. Per accedere alla piattaforma è necessario autenticarsi mediante SPID, CIE, CNS o credenziali eIDAS.

