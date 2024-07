Assunzioni al Comune di Napoli, bando di concorso da 130 posti: come partecipare

Diversi i profili professionali ricercati nell'ambito dell'esecuzione del Piano triennale dei Fabbisogni di personale del Comune.

Il Comune di Napoli ha indetto un concorso pubblico, per esami, da 130 posti per la selezione di 50 Istruttori tecnici e 80 unità di personale a tempo determinato in vari profili professionali.

La selezione rientra nel progetto di esecuzione del Piano triennale dei Fabbisogni di Personale 2024 – 2026 del Comune.

Concorso 130 posti al Comune di Napoli

Il bando prevede un totale di 130 posti così ripartiti:

50 unità da inquadrare nell’Area Istruttori con profilo di Istruttore tecnico (cod. TEC/C_2024_TI) a tempo pieno e indeterminato;

27 unità da reclutare nell'Area Istruttori con il profilo di Istruttore amministrativo (21 con contratto triennale, a valere sul Fondo Povertà 2020; 6 da inquadrare con contratto di durata biennale, a valere sul Fondo Bradisismo);

8 unità da reclutare nell'Area Istruttori con profilo di Agente di Polizia Locale (cod. POL/C_2024_TD), da inquadrare con contratto di durata biennale, a valere sul Fondo Sicurezza Urbana.

5 unità da reclutare nell'Area Istruttori con profilo di Istruttore tecnico (cod. TEC/C_2024_TD), da inquadrare con contratto di durata biennale, a valere sul Fondo Bradisismo.

2 unità da reclutare nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione con profilo di funzionario economico-finanziario (cod. FIN/D_2024_TD), da inquadrare con contratto di durata biennale, a valere sul Fondo Bradisismo;

8 unità da reclutare nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione con profilo di funzionario tecnico (cod. TEC/D_2024_TD);

(cod. TEC/D_2024_TD); 30 unità da reclutare nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata qualificazione con profilo di Assistente sociale (cod. ASS/D_2024_TD).

Requisiti

Si applicano al concorso per il Comune di Napoli i normali requisiti per l’accesso ai concorsi pubblici:

Cittadinanza italiana o equiparata;

Maggiore età;

Godimento dei diritti civili e politici;

Non essere stati esclusi dei diritti civili e politici;

Non essere stati destituiti, licenziati, dispensati o dichiarati interdetti dalla pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o motivi disciplinari;

Non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento ai rapporti lavorativi con la PA;

Posizione regolare con gli obblighi di leva secondo la normativa italiana vigente;

Per il profilo B2, i candidati (agente di polizia locale), si richiede di rinunciare all’eventuale status di obiettore di coscienza.

Idoneità fisica all’impiego da svolgere.

Di seguito i titoli e i requisiti specifici richiesti per il concorso del Comune di Napoli da 130 posti per ciascun profilo.

A.1 Istruttore tecnico (cod. TEC/C_2024_TI):

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (diploma quinquennale di scuola media

superiore) di: geometra, perito edile, perito chimico, perito agrario o diploma di maturità rilasciato da Istituto tecnico industriale o da Istituto professionale per l’industria e l’artigianato che consenta l’iscrizione ad una facoltà universitaria ovvero titolo di studio superiore, Diploma di Laurea in Architettura o Ingegneria o equipollente.

B.1 Istruttore amministrativo (cod. AMM/C_2024_TD):

Diploma di Istruzione Secondaria di secondo grado (diploma quinquennale di scuola media superiore che consenta accesso all’università).

B.2 Agente di Polizia Locale (cod. POL/C_2024_TD2

Diploma di Istruzione Secondaria di secondo grado.

B.3 Istruttore tecnico (cod. TEC/C_2024_TD):

Diploma di istruzione Secondaria di secondo grado (diploma quinquennale di scuola media superiore) di: geometra, perito edile, perito chimico, perito agrario o diploma di maturità rilasciato da Istituto tecnico industriale o da Istituto professionale per l’industria e l’artigianato che consenta l’iscrizione ad una facoltà universitaria o titolo di studio superiore, Diploma di Laurea in Architettura o Ingegneria o equipollente.

B.4 Funzionario economico-finanziario (cod. FIN/D_2024_TD):

Laurea (L) appartenente alle seguenti classi: L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale; L- 33 Scienze economiche, L- 36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali, o Diploma di laurea (DL) in: Economia e commercio; Economia aziendale; Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali; Economia e gestione dei servizi; Economia politica; Scienze economiche, statistiche e sociali; Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari; Economia e finanza, Ingegneria gestionale, o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente.

B.5 Funzionario tecnico (cod. TEC/D_2024_TD):

Laurea Magistrale (LM): LM-23 Ingegneria civile; LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi; LM-26 Ingegneria della sicurezza; LM-4 Architettura e Ingegneria edile-architettura; LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali; LM-48 Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale; LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica; LM-21 Ingegneria biomedica; LM-22 Ingegneria chimica; LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni; LM-28 Ingegneria elettrica; LM-25 Ingegneria dell’automazione; LM-29 Ingegneria elettronica; LM-31 Ingegneria gestionale; LM-33 Ingegneria meccanica; LM-32 Ingegneria informatica; LM-34 Ingegneria navale; LM-30 Ingegneria energetica e nucleare; LM-3 Architettura del paesaggio; LM-10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali; LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio; LM-75 Scienze e tecnologie per l’ambiente ed il territorio; LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali; LM-74 Scienze e tecnologie geologiche; LM-79 Scienze geofisiche; LM-60 Scienze della natura o titoli equiparati secondo la normativa vigente. Laurea (L): L-7 Ingegneria civile e ambientale; L-17 Scienze dell’architettura; L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale; L-23 Scienze e tecniche dell’edilizia; L-8 Ingegneria dell’informazione; L-9 Ingegneria industriale; L-34 Scienze geologiche; L-32 Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

B.6 Assistente sociale (cod. ASS/D_2024_TD):

Laurea (L) appartenente alle seguenti classi: Laurea Triennale nella classe 6 – Scienze del Servizio Sociale (DM 509/1999) o nella classe L-39 Servizio Sociale (DM 270/2004) o Laurea Magistrale (LM) o Laurea Specialistica (LS) nella classe 57/S – Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (DM 509/1999), o Laurea magistrale nella classe LM-87 – Servizio sociale e politiche sociali (DM 270/2004) o Diploma di Laurea triennale in Servizio Sociale o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente.

È richiesta, inoltre, l’iscrizione all’Albo professionale degli Assistenti Sociali.

Come partecipare

La domanda di partecipazione per ciascun profilo del concorso del Comune di Napoli va effettuata tramite il portale inPa, all’indirizzo https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=01007f9fc396458fbba959c0f345b1d7. C’è tempo fino alla mezzanotte del 25 agosto 2024. Per ulteriori informazioni si rimanda al bando.

LEGGI IL BANDO

