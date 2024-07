Concorsi pubblici agosto 2024: ecco posti e bandi aperti e come partecipare

Dalla sanità alla pubblica amministrazione: i principali bandi attivi e i profili ricercati ad agosto.

Concorsi pubblici di agosto 2024: ecco i bandi attivi, i posti disponibili e i profili ricercati in diversi ambiti con le relative scadenze.

Si ricorda che l’articolo è in aggiornamento e che si fa riferimento esclusivamente alle selezioni pubbliche con scadenza nel mese di agosto.

Concorsi pubblici di agosto 2024, i bandi e i posti

Di seguito alcune delle principali selezioni attive, con relativa data di scadenza dei bandi:

Concorsi al Ministero alla Difesa (Scadenza 22 agosto 2024): sono due le maxi selezioni attive, la prima è da 1000 posti per assistenti tecnici (diplomati) e la seconda per 100 posti da funzionari tecnici (che richiede laurea). Di seguito due articoli del QdS con maggiori informazioni.

Concorsi nelle Forze Armate: tra i concorsi pubblici più importanti con scadenza ad agosto 2024 (22 agosto) c’è quello per la selezione di 1306 allievi agenti della Polizia di Stato. In scadenza negli ultimi giorni di luglio (27 luglio), invece, il concorso della Marina Militare per Allievi Ufficiali Piloti di Complemento e Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata della Marina Militare. Scadenza al 30 luglio anche per il concorso VFI Esercito Italiano 2024.

Agenzia delle Entrate – Riscossione: indetto un concorso pubblico per selezionare 470 addetti riscossione da inquadrare nella 3^ Area 1 Livello (scadenza al 10 settembre 2024).

Concorsi Inail 2024: l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ha indetto un concorso pubblico per coprire 308 posti (293 con il profilo professionale di funzionario amministrativo e 15 con il profilo professionale di assistente sociale). Sono attivi anche i bandi per la selezione di: 9 professionisti legali, 36 consulenti tecnici per l’edilizia, 33 consulenti tecnici salute e sicurezza, 83 tecnologi e 108 ricercatori. Per l’area funzionari, per i professionisti legali e per i consulenti tecnici salute, la scadenza è fissata al 12 agosto 2024. Per i 36 consulenti tecnici per l’edilizia, invece, c’è tempo fino al 16 agosto 2024. Ricercatori e tecnologi che intendano partecipare ai concorsi pubblici dell’Inail appena indetti avranno tempo fino al 22 agosto 2024.

Sanità : tra i concorsi pubblici di agosto 2024, ci sono diverse selezioni in ambito medico-sanitario. Tra i più importanti si segnalano: il bando da 143 posti per autisti di ambulanze (Ares Roma, scadenza il 12 agosto 2024); la selezione di infermieri (294 posti) al Policlinico San Martino di Genova (scadenza al 15 agosto 2024) e i 4 bandi attivi per l’ Azienda Zero di Padova. In particolare, quest’ultima azienda sanitaria seleziona: 97 dirigenti medici area medicina d’emergenza-urgenza (scadenza 1 agosto 2024), 56 dirigenti medici medici, disciplina radiodiagnostica (scadenza 1 agosto), 33 dirigenti di ortopedia e traumatologia (scadenza 8 agosto) e 8 collaboratori tecnico professionali – profilo ingegnere meccanico (scadenza 1 agosto).

: tra i concorsi pubblici di agosto 2024, ci sono diverse selezioni in ambito medico-sanitario. Tra i più importanti si segnalano: il bando da 143 posti per (Ares Roma, scadenza il 12 agosto 2024); la selezione di infermieri (294 posti) al di Genova (scadenza al 15 agosto 2024) e i 4 bandi attivi per l’ di Padova. In particolare, quest’ultima azienda sanitaria seleziona: 97 dirigenti medici area medicina d’emergenza-urgenza (scadenza 1 agosto 2024), 56 dirigenti medici medici, disciplina radiodiagnostica (scadenza 1 agosto), 33 dirigenti di ortopedia e traumatologia (scadenza 8 agosto) e 8 collaboratori tecnico professionali – profilo ingegnere meccanico (scadenza 1 agosto). Concorsi pubblici di agosto 2024 nei Comuni: le selezioni principali sono quella del Comune di Salerno (45 istruttori di vigilanza, scadenza 3 agosto 2024), quelle del Comune di Milano (in scadenza tra l’1 e il 2 agosto 2024 la selezione di: 100 istruttori direttivi dei servizi educativi per asili nido; 30 agenti di polizia locale) e quella del Comune di Torino (15 posti da geometra, scadenza il 22 agosto 2024). Ci sono però selezioni attive anche a San Marcellino (8 posti, scadenza 7 agosto), Domodossola (3 specialisti di attività amministrative, scadenza 9 agosto), Adria (3 posti per agenti di polizia locale, scadenza 23 agosto) e in diversi altri Comuni in tutta Italia.

Tra i concorsi pubblici di agosto 2024 c’è anche quello indetto dall’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale. L’Ente ricerca 45 laureati con orientamento giuridico da assumere a tempo pieno e indeterminato. Per le domande c’è tempo fino all’8 agosto.

Concorsi pubblici luglio 2024, bandi in Sicilia

I concorsi pubblici in Sicilia di agosto 2024 sono principalmente in ambito universitario. Sono attive le selezioni per 13 ricercatori e 4 dirigenti di II fascia all’Università di Catania (scadenza 8 agosto), così come – sempre nell’ateneo etneo – si ricercano un tecnologo, un collaboratore madrelingua inglese (scadenze 8 agosto) e un ricercatore per il Dipartimento di Matematica (scadenza 1 agosto). Anche l’Università di Palermo ha dei concorsi attivi: c’è una selezione attiva per un ricercatore nell’ambito della giurisprudenza (scadenza 11 agosto). L’Università Kore di Enna ha avviato anche i concorsi di ammissione ai dottorati, in scadenza il 2 agosto.

Maggiori informazioni nell’articolo seguente:

Le selezioni più importanti e attese

Oltre che per i maxi concorsi dell’Inail, del Ministero della Difesa e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, il mese di agosto sarà un momento importante per il mondo della scuola. Sono da coprire un totale di 64.156 posti vacanti (da cui devono essere sottratte 471 unità corrispondenti a situazioni di esubero) e c’è l’autorizzazione all’assunzione di 45.124 docenti. Non ci saranno le MAD, ma le procedure di interpello che serviranno alle scuole per le supplenze in caso di esaurimento delle graduatorie. Ecco un articolo sulla presa di servizio di docenti e personale Ata.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Dove trovare i bandi e come partecipare

Per partecipare ai concorsi pubblici in Sicilia o nel resto d’Italia, fare sempre riferimento alle modalità di partecipazione riportate nei bandi. Rimanere aggiornati sui concorsi attivi è molto semplice: basta leggere regolarmente il sito della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (e sul portale relativo del sito del Ministero dell’Interno) o visitare la sezione “Lavoro” di QdS.it. I bandi, naturalmente, si trovano anche sui siti ufficiali degli Enti che assumono e sul portale inPA per quanto riguarda le selezioni nella pubblica amministrazione.