Concorso al Ministero della Difesa, 100 posti per Funzionari: ecco il bando e i requisiti

Diversi i profili di laureati da assumere a tempo indeterminato: ecco come partecipare.

Il Ministero della Difesa ha indetto un concorso pubblico da 100 posti per per il profilo professionale di Funzionario.

Ecco i requisiti, il bando e le modalità di partecipazione.

Concorso al Ministero della Difesa, 100 posti da Funzionari

Il concorso prevede l’assunzione a tempo indeterminato di 100 unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell’Area funzionale III, fascia retributiva F1, nel profilo di Funzionario. Questi i profili ricercati:

Codice FT10 – Funzionario tecnico per l’informatica – Posti 24

– – Posti 24 Codice FT12 – Funzionario tecnico per la cartografia – Posti 4

– – Posti 4 Codice FT14 – Funzionario tecnico per l’edilizia – Posti 4

– – Posti 4 Codice FT15 – Funzionario tecnico per l’elettronica, l’optoelettronica e le telecomunicazioni – Posti 25

– – Posti 25 Codice FT16 – Funzionario tecnico per i sistemi elettrici ed elettromeccanici – Posti 16

– – Posti 16 Codice FT18 – Funzionario tecnico per la motoristica e la meccanica – Posti 25

– – Posti 25 Codice FT20 – Funzionario specialista scientifico – Posti 2

C’è un secondo concorso attivo al Ministero della Difesa e prevede l’assunzione di 1000 assistenti tecnici a tempo indeterminato. Ecco un articolo sull’argomento per avere maggiori informazioni.

Requisiti

Per partecipare al concorso del Ministero della Difesa per funzionari del 2024 bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti:

Essere cittadino italiano;

Età non inferiore ai 18 anni;

Idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni;

Godimento dei diritti civili e politici;

Non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

Non essere stati destituiti, dispensati, interdetti o licenziati dall’impiego nella pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per motivi disciplinari;

Non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che prevedono l’interdizione dai pubblici uffici;

Posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva secondo la normativa italiana vigente;

Condotta incensurabile.

Di seguito il titolo di studio richiesto per ciascun profilo del concorso del Ministero della Difesa per 100 posti di Funzionari.

Concorso al Ministero della Difesa, titolo di studio richiesto

A. Funzionario tecnico per l’informatica (Codice FT10):

Laurea (L): L-8 Ingegneria dell’informazione; L-31 Scienze e tecnologie informatiche; L-35 Scienze matematiche; Laurea Magistrale (LM): LM-18 Informatica; LM-19 Informazione e Sistemi Editoriali; LM-32 Ingegneria Informatica; LM-40 Matematica; LM-43 Metodologie Informatiche per le Discipline Umanistiche; LM-66 Sicurezza Informatica; o titoli equiparati ed equipollenti.

B. Funzionario tecnico per la cartografia (Codice FT12):

Laurea (L): L-07 Ingegneria Civile e Ambientale; L-17 Scienze dell’Architettura; L-21 Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica e Ambientale; L-32 Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Natura; L-34 Scienze Geologiche; Laurea Magistrale (LM): LM-03 Architettura del paesaggio; LM-04 Architettura e ingegneria edile – architettura; LM-48 Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale; LM-72 Scienze e tecnologie della navigazione; LM-74 Scienze e Tecnologie Geologiche; LM-79 Scienze Geofisiche; LM-80 Scienze Geografiche; o titoli equiparati ed equipollenti.

C. Funzionario tecnico per l’edilizia (Codice FT14):

Laurea (L): L-07 Ingegneria Civile e Ambientale; L-09 Ingegneria Industriale; L-23 Scienze e Tecniche dell’Edilizia; Laurea Magistrale (LM): LM-04 Architettura e Ingegneria Edile – Architettura; LM-23 Ingegneria Civile; LM-24 Ingegneria dei Sistemi Edilizi; LM-25 Ingegneria dell’Automazione; LM-53 Scienza e Ingegneria dei Materiali; o titoli equiparati ed equipollenti.

D. Funzionario tecnico per l’elettronica, optoelettronica e le telecomunicazioni (Codice FT15):

Laurea (L): L-08 Ingegneria dell’informazione; L-09 Ingegneria Industriale; L-30 Scienze e Tecnologie Fisiche; L-31Scienze e Tecnologie Informatiche; L-35 Scienze matematiche; Laurea Magistrale (LM): LM-18 Informatica; LM-20 Ingegneria Aerospaziale e Astronautica; LM-26 Ingegneria della Sicurezza; LM-27 Ingegneria delle Telecomunicazioni; LM-28 Ingegneria Elettrica; LM-29 Ingegneria Elettronica; LM-32 Ingegneria informatica; o titoli equiparati ed equipollenti.

E. Funzionario tecnico per i sistemi elettrici ed elettromeccanici (Codice FT16):

Laurea (L): L-09 Ingegneria Industriale; L-35 Scienze matematiche; Laurea Magistrale (LM): LM-25 Ingegneria dell’Automazione; LM-26 Ingegneria della Sicurezza; LM- 28 Ingegneria Elettrica; LM29 Ingegneria Elettronica; o titoli equiparati ed equipollenti.

F. Funzionario tecnico per la motoristica e la meccanica (Codice FT18):

Laurea (L): L-09 Ingegneria Industriale; L-28 Scienze e Tecnologie della Navigazione; L-35 Scienze matematiche; Laurea Magistrale (LM): LM-25 Ingegneria dell’Automazione; LM-33 Ingegneria Meccanica; LM- 34 Ingegneria Navale; o titoli equiparati ed equipollenti.

G. Funzionario specialista scientifico (Codice FT20):

Laurea (L): L-02 Lauree in Biotecnologie; L-13 Scienze Biologiche; L-27 Scienze e Tecnologie Chimiche; L-30 Lauree in Scienze e Tecnologie Fisiche; Laurea Magistrale (LM): LM-06 Biologia; LM-07 Biotecnologie Agrarie; LM-08 Biotecnologie Industriali; LM-09 Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche; LM-17 Fisica; LM-22 Ingegneria Chimica; LM-54 Scienze Chimiche; LM-60 Scienze della Natura; LM-71 Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale; LM-79 Scienze Geofisiche; o titoli equiparati ed equipollenti vigente;

Serve anche l’abilitazione all’esercizio della professione e, se previsto, iscrizione all’albo professionale.

Come partecipare

Per partecipare al concorso del Ministero della Difesa da 100 posti per Funzionari bisogna presentare domanda online tramite il portale inPa, disponibile all’indirizzo: https://www.inpa.gov.it.

Concorso al Ministero della Difesa, bando e scadenze

Si può fare domanda dalle 19 del 23 luglio 2024 alle 23.59 del 22 agosto 2024.

LEGGI IL BANDO DI CONCORSO PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Cosa studiare

Ecco quali sono le materie da studiare per la prova scritta del concorso del Ministero della Difesa:

Codice FT10 – Funzionario tecnico per l’informatica

 Informatica di base;

 Programmi informatici;

 Sistemi operativi;

 Tecnologie informatiche;

 Sistemi e reti;

 Principali meccanismi di difesa da attacchi informatici, sistemi antivirus, anti malware.

 Informatica di base;  Programmi informatici;  Sistemi operativi;  Tecnologie informatiche;  Sistemi e reti;  Principali meccanismi di difesa da attacchi informatici, sistemi antivirus, anti malware. Codice FT12 – Funzionario tecnico per la cartografia

 Topografia e Navigazione;

 Cartografia;

 Geodesia;

 Idrografia e Oceanografia;

 Grafica;

 Tecniche di aggiornamento della cartografia terrestre, nautica e geologica.

 Topografia e Navigazione;  Cartografia;  Geodesia;  Idrografia e Oceanografia;  Grafica;  Tecniche di aggiornamento della cartografia terrestre, nautica e geologica. Codice FT14 – Funzionario tecnico per l’edilizia

 Costruzioni edili, stradali e idrauliche;

 Tecnica di esecuzione di opere murarie semplici;

 Topografia e disegno;

 Tecnologia dei materiali e delle costruzioni;

 Impianto ed organizzazione del cantiere;

 Principali normative di sicurezza da utilizzare nei cantieri edili.

 Costruzioni edili, stradali e idrauliche;  Tecnica di esecuzione di opere murarie semplici;  Topografia e disegno;  Tecnologia dei materiali e delle costruzioni;  Impianto ed organizzazione del cantiere;  Principali normative di sicurezza da utilizzare nei cantieri edili. Codice FT15 – Funzionario tecnico per l’elettronica, l’optoelettronica e le telecomunicazioni

 Elettronica applicata;

 Fondamenti di elettrotecnica;

 Sistemi per l’optoelettronica e le telecomunicazioni;

 Teoria dei segnali;

 Reti logiche;

 Misure elettroniche.

 Elettronica applicata;  Fondamenti di elettrotecnica;  Sistemi per l’optoelettronica e le telecomunicazioni;  Teoria dei segnali;  Reti logiche;  Misure elettroniche. Codice FT16 – Funzionario tecnico per i sistemi elettrici ed elettromeccanici

 Elettrotecnica generale;

 Elementi di meccanica delle macchine;

 Misure elettriche;

 Macchine elettriche e apparecchiature elettromeccaniche;

 Impianti elettrici in bassa e media tensione;

 Impianti di produzione, trasporto e distribuzione dell’energia elettrica.

 Elettrotecnica generale;  Elementi di meccanica delle macchine;  Misure elettriche;  Macchine elettriche e apparecchiature elettromeccaniche;  Impianti elettrici in bassa e media tensione;  Impianti di produzione, trasporto e distribuzione dell’energia elettrica. Codice FT18 – Funzionario tecnico per la motoristica e la meccanica

 Meccanica, macchine ed energia

 Fondamenti di meccanica;

 Impianti elettromeccanici;

 Meccanica e macchine a fluido;

 Sistemi e Automazione;

13

 Motori endotermici ed elettrici.

 Meccanica, macchine ed energia  Fondamenti di meccanica;  Impianti elettromeccanici;  Meccanica e macchine a fluido;  Sistemi e Automazione; 13  Motori endotermici ed elettrici. Codice FT20 – Funzionario specialista scientifico

 Fisica generale;

 Chimica organica ed inorganica;

 Biologia;

 Metodiche per prove meccaniche non distruttive di laboratorio;

 Analisi chimiche industriali;

 Metodiche per la taratura di strumenti di misura.

C’è anche una prova orale, che prevede la valutazione di competenze in lingua inglese e informatica.

Per altri concorsi e offerte di lavoro, consulta la sezione dedicata di QdS.it