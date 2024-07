Presa di servizio docenti e ATA settembre 2024: ecco chi è obbligato a presentarsi

Ecco tutte le informazioni utili per le immissioni in ruolo e le supplenze.

La Uil Scuola Rua ha elaborato una scheda contenente tutte le informazioni utili sulla presa di servizio di docenti e ATA prevista per il prossimo 2 settembre.

Le indicazioni sono valide per le immissioni in ruolo e per le supplenze.

Presa di servizio docenti e ATA settembre 2024: la decorrenza

In considerazione della coincidenza della data del 1° settembre con il giorno domenicale, si comunica quanto segue:

la decorrenza da assegnare ai contratti è quella del 1° settembre – data di inizio dell’anno scolastico;

Per cui, tutti i neoassunti in ruolo e chi avrà un contratto di supplenza entro il 31/8/2024 dovrà assumere servizio il 2 di settembre. Avrà, comunque, garantita la decorrenza giuridica ed economica della nomina dal 1° settembre 2024. La presa di servizio per docenti e ATA il 2 settembre 2024 si rende necessaria principalmente al fine di perfezionare il nuovo rapporto di lavoro.

Docenti individuati con procedura straordinaria da GPS I fascia sostegno e concorso straordinario bis con contratto a tempo determinato dall’1/9/2024

È il personale docente individuato dalle GPS di I fascia sostegno della provincia di inclusione (o in altra provincia con minicall veloce) o dal concorso straordinario bis attraverso le straordinarie procedure di assunzione di luglio/agosto.

È necessario presentarsi il 2 settembre nella scuola assegnata dall’Ambito Territoriale di riferimento per la stipula di un contratto di supplenza a tempo determinato con scadenza 31/8/2025 la cui decorrenza giuridica ed economica della nomina è dall’1/9/2024.

Tali docenti, dopo il superamento dell’anno di formazione e prova, saranno confermati in ruolo nella scuola di attuale assegnazione (salvo contrazione di organico e di assegnazione di nuova sede da parte dell’Ambito Territoriale di riferimento), con queste differenze:

docenti individuati dal concorso straordinario bis: stipuleranno un contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica della nomina dall’1/9/2025;

docenti individuati dalle GPS I fascia sostegno: stipuleranno un contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dall’1/9/2024 ed economica dall’1/9/2025.

Docenti individuati con procedura straordinaria da GPS I fascia sostegno e concorso straordinario bis con contratto a tempo determinato l’1/9/2023

È il personale docente che ha stipulato l’1/9/2023 un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo dalle GPS di I fascia sostegno e dal concorso straordinario bis e che ha terminato positivamente l’anno di formazione e prova.

La presa di servizio il 2/9/2024 va effettuata nella stessa scuola in cui è stato svolto e superato l’anno di formazione e prova (salvo contrazione di organico e di assegnazione di nuova sede da parte dell’Ambito Territoriale di riferimento):

docenti individuati dal concorso straordinario bis: stipuleranno un contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica della nomina dall’1/9/2024;

docenti individuati dalle GPS: stipuleranno un contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dall’1/9/2023 ed economica dall’1/9/2024.

Nel caso in cui tali docenti abbiano ottenuto una assegnazione provvisoria per l’a.s. 2024/25, assumeranno servizio il 2/9/2024 nella sede ottenuta con le operazioni di assegnazione provvisoria. Il contratto a tempo indeterminato sarà automaticamente gestito dalla scuola di titolarità.

L’assunzione in servizio il 2/9/2024 è necessaria anche per i docenti di cui sopra che hanno rinviato l’anno di formazione e prova all’a.s. 2024/25. In questi casi, infatti, tali docenti dovranno sottoscrivere un nuovo contratto a tempo determinato per l’a.s. 2024/25 sempre nella medesima scuola di servizio (salvo contrazione di organico e di assegnazione di nuova sede da parte dell’Ambito Territoriale di riferimento).

Personale docente e ATA supplente con contratto a tempo determinato al 31/8/2025 o al 30/6/2025

È il personale supplente individuato per la stipula di un contratto a tempo determinato le cui operazioni di nomina si concluderanno entro il 31/8/2024.

È necessario presentarsi l’1/9/2024 nella scuola assegnata dall’Ambito Territoriale di riferimento per la stipula di un contratto di supplenza a tempo determinato fino al 31/8/2025 o 30/6/2025 la cui decorrenza giuridica ed economica della nomina è dall’1/9/2024.

Differimento della presa di servizio docenti e ATA settembre

L’eventuale differimento della presa di servizio di docenti e ATA a settembre per un giustificato motivo comporterà anche il differimento della decorrenza economica.

L’eventuale differimento della presa di servizio senza giustificato motivo comporterà invece la decadenza della nomina. Ciò prevede l’art. 9 del DPR 3/1957 (richiamato dall’art. 560 del Dlgs 297/94) valevole anche per il personale docente e ATA supplente.